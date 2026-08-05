Peña dice que conversó con Marco Rubio sobre la cooperación entre Paraguay y EE.UU.

Compartir

2 minutos

Asunción, 5 ago (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, dijo este miércoles que abordó con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, los principales aspectos de la cooperación entre ambas naciones, entre ellos proyectos en materia de seguridad y defensa.

«Hablé el día lunes con el secretario de Estado, una conversación realmente espectacular, media hora de intercambio sobre la relación bilateral de Paraguay y EE.UU., de lo que estamos haciendo juntos, de los proyectos que estamos llevando adelante (y de) la cooperación en seguridad y defensa, del desarrollo económico», declaró Peña a periodistas tras visitar una escuela en la ciudad de Luque, cercana a la capital Asunción, por el Día de la Alimentación en el país.

El Departamento de Estado informó el lunes en un comunicado que Rubio y Peña conversaron sobre «las prioridades bilaterales, entre las que se incluye la ampliación de la cooperación en materia de seguridad y economía».

Además, en la conversación Rubio agradeció a Peña por «su apoyo a la reconstrucción y la transición democrática de Venezuela», un tema sobre el que el mandatario suramericano no se pronunció esta jornada.

«La conversación ha reafirmado la asociación estratégica entre Estados Unidos y Paraguay», prosiguió el comunicado del Departamento de Estado.

Esta llamada se produjo un día antes de que el vicepresidente y el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Pedro Alliana y Rubén Ramírez, respectivamente, se reunieran con representantes del Gobierno del presidente Donald Trump en Washington.

Tras estas reuniones, Estados Unidos y Paraguay firmaron un memorando de entendimiento sobre cooperación estratégica en materia nuclear civil que, según coincidieron ambos Gobiernos, evidencia un fortalecimiento de la relación entre Washington y Asunción.

En diciembre del año pasado, Paraguay y Estados Unidos firmaron el Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas (SOFA, en inglés), que fija las pautas para una cooperación amplia en materia de seguridad y concede, entre otros, a los militares estadounidenses exenciones e inmunidades similares a las otorgadas al personal de las misiones diplomáticas. EFE

rgc/lb/lpm

(foto)