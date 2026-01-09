Peña dice que firma del acuerdo UE-Mercosur marca una «nueva etapa» para Suramérica

Asunción, 9 ene (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, celebró este viernes la decisión del Consejo de la Unión Europea (UE) de avanzar hacia la firma de un acuerdo de asociación con el Mercosur, un hecho que consideró marcará el «inicio de una nueva etapa» para Suramérica.

El gobernante expresó en la red social X que la capital paraguaya, Asunción, será sede el próximo 17 de enero de la firma del «histórico acuerdo de libre comercio» entre el Mercosur y la UE, así como acogió en 1991 la firma del tratado que dio origen al bloque sudamericano.

«Este es un paso trascendental que marca el inicio de una nueva etapa para nuestra región», destacó Peña, luego de que una mayoría de los países de la UE dio este viernes luz verde a la firma del acuerdo tras más de 27 años de negociaciones.

La Cancillería paraguaya informó este viernes que la ceremonia para la firma del acuerdo se prevé realizar en el Palacio de López, la sede del Gobierno de Paraguay, país que tiene la presidencia semestral del Mercosur.

Para Peña el «acuerdo es clave», al señalar que abre un mercado de más de 450 millones de consumidores y además «fortalece el acceso preferencial» al mercado europeo de los productos suramericanos.

Asimismo, resaltó que el pacto «impulsa la radicación de inversiones, promueve la transferencia de tecnología y brinda reglas claras y previsibles para el comercio», unas ventajas que, dijo, se reflejarán «en más empleo, mayor competitividad y desarrollo sostenible para Paraguay y la región».

Este viernes, el Consejo de la UE, en el que están representados los Gobiernos de los Veintisiete, respaldó oficialmente por mayoría cualificada (un 55 % de los países que representen a un 65 % de la población de la Unión) el acuerdo con el Mercosur.

Las negociaciones en el interior del bloque europeo incluyeron, para acabar de convencer a los países reacios, cláusulas de salvaguarda en favor de los agricultores europeos que permitan a la UE reaccionar rápidamente ante perturbaciones del mercado causadas por un aumento de las importaciones agrícolas procedentes del Mercosur.

No obstante, el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, aclaró este viernes en una conferencia de prensa telemática que las salvaguardias negociadas en la UE para proteger a los agricultores europeos «no forman parte» del pacto que se firmará y sostuvo que, si se activaran, el texto contempla mecanismos de solución de diferencias. EFE

