Peña dice que hacen «todo lo posible» para hallar a secuestrado en Paraguay

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Asunción, 20 may (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, aseguró este miércoles que su Gobierno está haciendo «todo lo posible» para dar con el paradero del productor agrícola de ascendencia brasileña Almir de Brum, quien fue secuestrado en febrero pasado en el límite entre los departamentos de Canindeyú y Caaguazú (norte).

«Estamos haciendo todo, todo lo posible, y lo seguiremos haciendo. La Policía Nacional, las Fuerzas Militares, todos están trabajando en la búsqueda de traerlo con vida lo más rápido posible», dijo Peña a periodistas luego de visitar las obras de construcción de un centro de atención infantil en el departamento de Concepción, en el norte del país.

Almir de Brum, de 32 años de edad, fue secuestrado el 22 de febrero pasado mientras trabajaba en una cosecha de soja en la localidad de Yerutí.

En el lugar se hallaron algunos panfletos alusivos a la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), pero las autoridades no han confirmado ni descartado la participación de ese grupo en el secuestro.

La familia del productor ha pedido a los captores que «actúen con humanidad», al insistir en su solicitud de una prueba de vida.

El EPP, señalado por el Gobierno de mantener vínculos en su momento con la extinta guerrilla colombiana de las FARC, mantiene en cautiverio al exvicepresidente paraguayo Óscar Denis (2012-2013) -retenido en septiembre de 2020- y al policía Edelio Morínigo, secuestrado el 5 de julio de 2014.

Según el Gobierno paraguayo, esta guerrilla tiene 13 miembros activos.EFE

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