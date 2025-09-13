Peña dice que Paraguay «no será refugio de criminales» tras captura de fugitivo mexicano

(Actualiza con comunicado de la Presidencia de Paraguay)

Asunción, 13 sep (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, aseguró este sábado que su país «no será refugio de criminales», luego de que fuera capturado Hernán Bermúdez Requena, quien es exsecretario de Seguridad del estado mexicano de Tabasco (sureste) y presunto líder del grupo criminal La Barredora, vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

«Hoy dimos un golpe contundente al crimen organizado transnacional», celebró Peña en la red social X al referirse a la detención en la madrugada de este sábado de Bermúdez Requena, alias ‘el Abuelo’ o ‘Requena’, en la ciudad paraguaya de Mariano Roque Alonso (centro), aledaña a la capital, Asunción.

El gobernante reconoció y valoró «el compromiso de la presidenta de México», Claudia Sheinbaum, «cuya cooperación -dijo- fue clave para alcanzar este gran logro».

«Paraguay no será refugio de criminales y seguirá firme en la lucha contra el crimen organizado», destacó Peña, quien calificó a Bermúdez Requena como «uno de los capos más buscados de México y aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)».

Asimismo, Peña refirió que la operación de captura fue realizada por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI), el Ministerio Público y la Policía Nacional de Paraguay, «en estrecha cooperación» con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de México.

La Presidencia de Paraguay destacó en un comunicado que en marzo pasado la SNI paraguaya y el CNI de México intercambiaron información y «obtuvieron indicios sólidos de la presencia irregular de Bermúdez Requena en territorio nacional».

El hombre «habría abandonado México en enero de 2025» e ingresado a Paraguay «clandestinamente por Brasil», para luego fijar su «residencia irregular» en el Departamento Central, detalló la Presidencia paraguaya.

La Senad informó este sábado en un comunicado que Bermúdez Requena fue capturado en un operativo esta madrugada local en el barrio cerrado Surubi’i de la ciudad de Mariano Roque Alonso, donde el fugitivo residía «en una lujosa vivienda que utilizaba como centro de resguardo y ocultamiento».

La agencia antidrogas paraguaya indicó que, de acuerdo con informes de inteligencia, «Bermúdez Requena habría coordinado operaciones de tráfico internacional de drogas, además de estar vinculado a casos de homicidios, desapariciones forzadas y actividades de corrupción institucional en México».

Bermúdez Requena fue designado secretario de Seguridad en el estado mexicano de Tabasco en 2019 por el entonces gobernador, Adán Augusto López Hernández, quien ahora es senador del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), tras haber sido secretario de Gobernación (Interior) en el Gobierno del presidente de México Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Distintas agencias de seguridad mexicanas detallaron este viernes en un comunicado que El Abuelo cuenta con una orden de aprehensión otorgada en febrero pasado por los delitos de asociación delictiva, extorsión y secuestro exprés y que tiene con una notificación roja emitida por Interpol el 17 de julio pasado. EFE

