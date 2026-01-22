Peña dice que Paraguay apuesta por el diálogo tras la firma de la Junta de Paz de Trump

2 minutos

Asunción/Davos, 22 ene (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, afirmó este jueves que su país cree en el diálogo y la construcción de consensos tras firmar en Davos (Suiza), junto a otros gobernantes, el acta de constitución de la Junta de Paz impulsada por su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Peña indicó en la red social X que Paraguay «con profundo honor» participa de la Junta por la Paz como «miembro fundador», más aún cuando esta iniciativa es promovida por Trump, de quien se considera un aliado en Suramérica.

A juicio del líder paraguayo, Trump «abrió un espacio para volver a poner la paz en el centro de la agenda mundial».

En ese sentido, señaló que Paraguay «con principios firmes» respondió a ese «llamado» de Trump al destacar que su país «cree en el diálogo y en la construcción de consensos».

Trump firmó esta jornada el acta de constitución del organismo, concebido inicialmente para supervisar su plan de paz para Gaza y que ahora quiere ampliar a otros conflictos globales, en una ceremonia celebrada en Davos en la que el líder republicano estuvo arropado por una veintena de jefes de Estado y de Gobierno.

Entre los asistentes, además de Peña, estuvieron el presidente de Argentina, Javier Milei, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y el mandatario de Azerbaiyán Ilham Aliyev, países todos ellos que apoyan la iniciativa.

El acto tuvo lugar en los márgenes de la 56.ª edición del Foro Económico Mundial, en el que Peña será ponente en varios paneles.

El gobernante paraguayo dijo el miércoles que integrará la Junta como miembro fundador y descartó el pago de los 1.000 millones de dólares para un asiento permanente en el organismo.

Hasta ahora, al menos 35 de una cincuentena de jefes de Estado y de Gobierno han aceptado formar parte de la Junta de Paz, según informó la Casa Blanca, que no facilitó una lista detallada.

La Junta de Paz de Gaza, que estará presidida por el propio Trump, es una iniciativa promovida por la Casa Blanca para supervisar el gobierno transitorio en la Franja y la aplicación del plan de 20 puntos del estadounidense, con el objetivo de poner fin a la violencia en el enclave palestino.EFE

nva/rf