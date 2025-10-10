Peña dice que Paraguay ha sido premiado por el gran trabajo y la garra de los guaraníes

1 minuto

Asunción, 10 oct (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, celebró este viernes la elección de Asunción como sede de los Juegos Panamericanos de 2031 y afirmó que su país «ha sido premiado por el gran trabajo» y «la garra de los guaraníes».

«Paraguay ha sido premiado por el trabajo, la garra de los guaraníes, la garra de los paraguayos. Realmente, un gran motivo de orgullo», exclamó Peña ante periodistas durante un acto en el departamento de Guaira, tras conocer la decisión tomada por la organización deportiva Panam Sports en Chile. EFE

