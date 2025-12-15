Peña dice que Paraguay impulsará apertura económica al asumir la presidencia del Mercosur

Asunción, 15 dic (EFE).- El mandatario de Paraguay, Santiago Peña, aseguró este lunes que su país propiciará, durante su presidencia rotatoria del Mercosur, una mayor apertura económica de ese bloque económico, con el objetivo de dinamizar el comercio, fortalecer la conectividad y la seguridad energética.

«Aspiramos a que esta presidencia sea una oportunidad para profundizar el diálogo con nuestros socios extrarregionales y consolidar al Mercosur como un bloque que mira al futuro con dinamismo y apertura, preparado para responder a los grandes desafíos del siglo XXI», afirmó Peña en un discurso durante un encuentro en el palacio de Gobierno con el cuerpo diplomático acreditado en el país.

Paraguay recibirá de Brasil la presidencia semestral del Mercosur -el bloque también integrado por Argentina, Uruguay y Bolivia, en proceso de adhesión plena- durante la cumbre del bloque regional prevista para el próximo 20 de diciembre en la ciudad de Foz do Iguaçu.

En ese sentido, el gobernante aseguró que su país buscará «fortalecer la integración regional, promover la apertura económica y avanzar en una agenda que priorice la conectividad, la seguridad energética, la agilización del comercio» y la modernización de las instituciones.

Peña recibió en el Palacio de López, la sede del Ejecutivo, a 23 embajadores y jefes de misión acreditados en Paraguay y 11 representantes de organismos internacionales que presentaron su saludo con motivo de las fiestas de fin de año.

Durante el acto, el nuncio apostólico en Asunción, Vincenzo Turturro, dijo que los representantes diplomáticos «siempre» buscarán «abogar por la paz, el diálogo entre culturas y la cooperación internacional», para encarar «los desafíos» que va mostrando el mundo.

En la cumbre del Mercosur en Foz do Iguaçu, ubicada en la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay, se prevé la suscripción del acuerdo de asociación entre el bloque suramericano y la Unión Europea (UE), tras más de 25 años de negociaciones.

La Comisión Europea confía en sellar el acuerdo a finales de este año, pese a la petición de Francia de aplazar la firma y de continuar negociando medidas de protección en favor del sector agrícola de la UE.

El bloque suramericano ha insistido en los últimos meses en que «está listo» para firmar con la UE y que la última palabra está ahora en manos de los países comunitarios. EFE

