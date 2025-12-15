Peña dice que Paraguay impulsará la apertura económica del Mercosur durante su presidencia

Asunción, 15 dic (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, adelantó este lunes que cuando su país asuma el próximo fin de semana la presidencia rotatoria del Mercosur propiciará una mayor apertura económica del bloque suramericano con el objetivo de dinamizar el comercio, fortalecer la conectividad y la seguridad energética.

«Aspiramos a que esta presidencia sea una oportunidad para profundizar el diálogo con nuestros socios extrarregionales y consolidar al Mercosur como un bloque que mira al futuro con dinamismo y apertura, preparado para responder a los grandes desafíos del siglo XXI», añadió Peña en un discurso durante un acto en el palacio de Gobierno con el cuerpo diplomático acreditado en Paraguay.

Paraguay recibirá de Brasil la presidencia semestral del Mercosur -el bloque también integrado por Argentina, Uruguay y Bolivia, en proceso de adhesión plena- durante la cumbre del bloque regional pactada este sábado 20 de diciembre en la ciudad de Foz do Iguaçu.

Peña dijo que, cuando su país ejerza la presidencia del bloque, buscará «fortalecer la integración regional, promover la apertura económica y avanzar en una agenda que priorice la conectividad, la seguridad energética, la agilización del comercio» y la modernización de las instituciones.

En la cumbre de Foz do Iguaçu, ubicada en la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay, se tiene prevista la firma del acuerdo de asociación con la Unión Europea (UE) y Mercosur, tras más de 25 años de negociaciones.

La Comisión Europea confía en sellar el acuerdo a finales de este año, pese a la petición de Francia de aplazar la firma y de continuar negociando medidas de protección en favor del sector agrícola de la UE.

El bloque suramericano ha insistido en los últimos meses en que «está listo» para firmar con la UE y que la última palabra está ahora en manos de los países comunitarios.EFE

