Peña discute con Iberia apertura de nuevas rutas entre Paraguay y ciudades del mundo

Compartir

1 minuto

Asunción, 14 jul (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, discutió este martes con el director global de ventas de la aerolínea Iberia, Víctor Moneo, la apertura de «nuevas conexiones» entre el país suramericano y las principales ciudades del mundo.

«Nos reunimos con Víctor Moneo de Iberia para analizar nuevas conexiones entre Paraguay y las principales ciudades del mundo», informó Peña en un mensaje publicado en su red social X, sin ofrecer mayores detalles.

En la misma publicación, Peña afirmó que Paraguay se está consolidando «como un destino internacional y un centro clave para el turismo de reuniones».

«Más rutas aéreas se traducen en más turismo, desarrollo y oportunidades», agregó el gobernante, aunque sin adelantar sobre las conexiones que podrían abrirse en un futuro cercano.

En junio de 2025, el Gobierno paraguayo autorizó las operaciones de la empresa que pertenece al conglomerado IAG (International Airlines Group), que cotiza en las bolsas de Londres y Madrid.

Esta licencia se produjo después de que en 2023 la antigua aerolínea del Estado español gestionara ante las autoridades del país suramericano un código compartido para conectar los vuelos de Latam Paraguay, entre São Paulo y Asunción, con las frecuencias de Iberia entre São Paulo y Madrid.

Iberia ofrece vuelos entre el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de la localidad de Luque, que sirve a Asunción, y nueve ciudades de España, entre ellas Barcelona o Madrid. EFE

rgc/lb/gpv