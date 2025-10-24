Peña entrega títulos en tierras motivo de choque en 2012 entre policías y labriegos

1 minuto

Asunción, 24 oct (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, entregó este viernes 82 títulos de propiedad a familias de una zona rural del departamento de Canindeyú (noreste), donde en 2012 se produjo un choque armado entre policías y labriegos durante un desalojo de tierras que dejó 17 muertos y motivó la destitución del entonces mandatario Fernando Lugo (2008-2012).

«Este acto que estamos haciendo hoy, la oportunidad de poder sanar esta herida, es la demostración de que los paraguayos podemos, que no hay imposibles», indicó el jefe de Estado desde la comunidad conocida como Marina Cué, en el distrito (municipio) de Curuguaty.

Peña pidió abrir «un espacio para la memoria, por los que cayeron», en referencia a la conocida como ‘masacre de Curuguaty’, en la fallecieron 11 campesinos y 6 policías durante un enfrentamiento ocurrido el 15 de junio de 2012.

«Nunca más el enfrentamiento entre paraguayos», sentenció el mandatario en su intervención.

Los 82 lotes entregados suman aproximadamente 656 hectáreas, informaron a EFE fuentes del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). EFE

nva/lb/pddp