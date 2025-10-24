Peña entrega títulos en tierras motivo de choque en 2012 entre policías y labriegos

2 minutos

Asunción, 24 oct (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, entregó este viernes 82 títulos de propiedad a familias de una zona rural del departamento de Canindeyú (noreste), donde en 2012 se produjo un choque armado entre policías y labriegos durante un desalojo de tierras que dejó diecisiete personas muertas y motivó la destitución del entonces jefe de Estado, Fernando Lugo (2008-2012).

«Este acto que estamos haciendo hoy, la oportunidad de poder sanar esta herida, es la demostración de que los paraguayos podemos, que no hay imposibles», indicó el mandatario desde la comunidad conocida como Marina Cué, en el distrito (municipio) de Curuguaty.

Peña pidió abrir «un espacio para la memoria, por los que cayeron», en referencia a la conocida como ‘masacre de Curuguaty’, en la que fallecieron once campesinos y seis policías durante un enfrentamiento ocurrido el 15 de junio de 2012.

«Nunca más el enfrentamiento entre paraguayos», sentenció el presidente en su intervención.

Los 82 lotes entregados suman aproximadamente 656 hectáreas, informaron a EFE fuentes del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

En Marina Cué, que tiene una superficie de 1.748 hectáreas, se otorgarán en total 211 títulos de propiedad, según la entidad oficial.

El presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, declaró al canal estatal Paraguay TV que los departamentos de Caaguazú, San Pedro, Alto Paraná y Canindeyú han sido los «más favorecidos» por la entrega de títulos de propiedad.

El 14 de octubre del 2024 se formalizó la transferencia de las tierras de Marina Cué, de parte del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) al Indert para que esta institución gestionara la titularización, en vista de que este terreno era parte de una reserva natural en Curuguaty.

La ‘masacre de Curuguaty’, desatada a raíz de un choque entre centenares de policías que acudieron a desalojar a cerca de setenta labriegos que ocupaba unas tierras en Marina Cué, fue el argumento esgrimido por la oposición para impulsar un polémico juicio político que sacó del poder a Lugo, cuyo triunfo en 2008 interrumpió 61 años consecutivos de Gobiernos del Partido Colorado en Paraguay. EFE

nva/lb/jrg