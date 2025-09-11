The Swiss voice in the world since 1935

Peña evalúa con director de estatal emiratí posible inversión aeroportuaria en Paraguay

Asunción, 11 sep (EFE).- El mandatario de Paraguay, Santiago Peña, dialogó este jueves con el director general de la empresa estatal emiratí Abu Dhabi Airports, Ahmed Al Shamsi, sobre la posible inversión de Abu Dabi en un proyecto aeroportuario en el país suramericano, informó la Presidencia en Asunción.

Las autoridades «conversaron sobre un proyecto conjunto» entre EAU y Paraguay «para desarrollo del sector aeroportuario», en el marco de un memorándum de entendimiento suscrito en julio de 2024, según un comunicado difundido al término del encuentro.

Este martes, Peña aseguró que busca convertir a Asunción en un «hub aéreo» que conecte Suramérica con Oriente Medio, e indicó que «prácticamente todas las capitales» de la región «tienen sus aeropuertos ya bajo concesión privada».

«Creemos que hay una oportunidad, Paraguay está trabajando muy de cerca con Emiratos Árabes Unidos en la posibilidad. Construir un aeropuerto no es ninguna complicación, una terminal te puede salir en 100, 200, 300 millones de dólares», afirmó el gobernante en el foro de jóvenes ejecutivos YPO (Young Presidents’ Organization).

Abu Dhabi Airports es la empresa estatal encargada de gestionar y operar los aeropuertos en la capital emiratí.

En mayo pasado, Peña fue recibido por su homólogo emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, con quien dijo coincidió en la necesidad de «fortalecer» las relaciones diplomáticas y comerciales entre sus naciones.

Durante esa visita también se reunió con el ministro emiratí de Inversiones y director ejecutivo del Fondo Soberano de Inversión (ADQ), Mohamed Hassan Alsuwaidi. EFE

