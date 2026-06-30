Peña expresa su satisfacción por el «magnífico» triunfo de la Albirroja ante Alemania

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Asunción, 30 jun (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, expresó este martes su satisfacción por el triunfo de la selección Albirroja ante Alemania en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, una de las campanadas del torneo que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México.

«No puedo dejar de compartir la satisfacción de todo el pueblo paraguayo por el magnífico partido del día de ayer», dijo Peña sonriente durante su discurso para inaugurar la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realiza esta jornada en la ciudad paraguaya de Luque, cercana a la capital Asunción.

De igual forma, el mandatario aseveró que el deporte tiene «una de las formas más bonitas de unir» a los pueblos y que el fútbol, en particular, es más que una simple disciplina.

La selección paraguaya de fútbol derrotó el lunes a su similar de Alemania en la tanda de penaltis después de la igualdad 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga.

Este triunfo permite a Paraguay, en su regreso a la Copa del Mundo después de 16 años de ausencia, instalarse en los octavos de final, donde ya espera al rival que saldrá de la llave entre Francia y Suecia.

Ayer, Peña decretó el feriado esta jornada para acompañar los efusivos festejos por el triunfo paraguayo, que en la capital del país se prolongaron hasta la madrugada.

En tanto que esta jornada el mandatario le gastó una broma al ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, que participa del Cumbre del Mercosur y al que pidió «disculpas» por el triunfo de la Albirroja ante la ‘Mannschaft’. EFE

rgc/jl

(foto)