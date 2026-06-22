Peña felicita a De la Espriella y destaca confianza de colombianos en la libertad

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Asunción, 21 jun (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, felicitó a Abelardo de la Espriella por su triunfo este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia y destacó que refleja la confianza de los colombianos «en la libertad, las oportunidades y el fortalecimiento de las instituciones».

«Mis felicitaciones a @ABDELAESPRIELLA por esta importante victoria», publicó Peña en su cuenta de X.

«El respaldo ciudadano -añadió- refleja la confianza de millones de colombianos en una visión de futuro basada en la libertad, las oportunidades y el fortalecimiento de las instituciones».

Para Peña, un economista de derecha que asumió el poder en 2023, el logro de De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, «representa también una señal de esperanza» para quienes creen «en la democracia, la libertad y el desarrollo como camino para América Latina».

«Le deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa», agregó.

De igual forma, el vicepresidente paraguayo, Pedro Alliana, felicitó a De la Espriella y al pueblo colombiano.

«Los paraguayos guardamos un profundo cariño por Colombia y valoramos los lazos de amistad que unen a nuestros pueblos. Éxitos en esta nueva etapa», agregó en X.

El ultraderechista De la Espriella ganó este domingo en segunda vuelta las elecciones presidenciales en Colombia con 12.931.544 votos (49,65 %), una estrecha ventaja de 245.738 papeletas (0,95 puntos porcentuales) sobre el izquierdista Iván Cepeda, según el 99,65 % del conteo preliminar elaborado por la Registraduría Nacional. EFE

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