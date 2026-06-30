Peña felicita a Keiko Fujimori por su triunfo en las presidenciales de Perú

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Asunción, 30 jun (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, felicitó este martes a Keiko Fujimori por su victoria en las elecciones presidenciales de Perú para el periodo 2026-2031, tras el cierre del escrutinio de la segunda vuelta electoral.

«Extiendo mis felicitaciones a la Presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori», publicó Peña en la red social X, poco antes de participar en la cumbre de presidentes del Mercosur, que se reúnen en la ciudad paraguaya de Luque (centro).

El mandatario además reafirmó «la voluntad de seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad y cooperación que unen a Paraguay y al Perú, en beneficio del desarrollo, la integración y el bienestar» de ambas naciones.

Los resultados finales de la elección en Perú al 100 % de actas confirmaron que Fujimori obtuvo el 50,135 % de los votos válidos, al recibir 9.223.396 sufragios, frente al 49,865 % del candidato Roberto Sánchez, que sumó un total de 9.173.755 papeletas.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) se impuso a Sánchez por 49.641 votos en su cuarta candidatura a la presidencia de Perú, después de haber perdido en segunda vuelta contra Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

El cierre del escrutinio de la segunda vuelta electoral se conoció 22 días después de la votación.EFE

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