Peña felicita a Trump por firma de primera fase del acuerdo de paz entre Israel y Hamás

2 minutos

(Actualiza con reacción del expresidente Horacio Cartes)

Asunción, 9 oct (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, felicitó este jueves a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por la firma por parte de Israel y Hamás de la primera fase del acuerdo de paz para la Franja de Gaza, y confió en que será «un primer paso significativo para una paz duradera» en Oriente Medio.

«Mis más sinceras felicitaciones al apreciado presidente @realDonaldTrump por la firma de la primera fase del histórico acuerdo de paz entre Israel y Hamás que conlleva un plan de retirada de Gaza y la liberación de todos los rehenes», escribió Peña en su cuenta en la red social X.

«Confiamos —agregó el mandatario— en que este es un primer paso significativo para una paz duradera en la región».

De igual forma, valoró «el apoyo» de Catar, Egipto y Turquía «para lograr este acuerdo».

Trump, que aspira a recibir el Premio Nobel de la Paz, anunció el trato alcanzado en un mensaje en la red Truth Social.

«Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primeros pasos hacia una paz sólida, duradera y eterna», afirmó el líder estadounidense, quien agregó que «TODOS los rehenes serán liberados muy pronto».

También se pronunció sobre el trato el expresidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018), y deseó que «este día sea el inicio de una paz duradera».

«La liberación de los cautivos tras 730 días marca un punto de inflexión hacia la paz en Medio Oriente», agregó el también titular del gobernante Partido Colorado, quien destacó el liderazgo de Trump para lograr, según dijo, «este resultado histórico» y resaltó la que consideró como «templanza» del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Durante la gestión de Cartes, Paraguay trasladó su embajada desde Tel Aviv a Jerusalén, hecho que revirtió su sucesor, Mario Abdo Benítez (2018-2023).

Peña, que hace parte de la fracción oficialista que encabeza Cartes, devolvió la legación diplomática a Jerusalén en diciembre pasado, mientras que Israel reabrió su embajada en Asunción.

El país suramericano es uno de los principales aliados del Gobierno de Netanyahu. EFE

