Peña habla con empresarios de Quito sobre inversión de 200 millones de dólares en Paraguay

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Quito, 29 jul (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, se reunió este miércoles en Quito con empresarios de Ecuador que planean desarrollar en el país guaraní un proyecto hotelero y comercial de más de 200 millones de dólares, según informó la Presidencia paraguaya.

La iniciativa, a cargo del Holding Swissôtel y Novacero, incluirá un complejo hotelero, un gran centro de convenciones y un centro comercial, además de la exploración de oportunidades de inversión en la industria del acero.

Novacero es una empresa ecuatoriana dedicada a la fabricación de productos de acero para la construcción y es pionera en la producción de ‘acero verde’, elaborado con bajas emisiones de carbono.

En un video difundido en la red social X por el mandatario paraguayo, el gerente general de Novacero, Christian Olalla, declaró que el grupo ya participa en inversiones en Paraguay.

«Encontramos las características adecuadas en un país con un crecimiento muy importante en logística, industria y construcción. Para nosotros se han abierto puertas por la consolidación de las leyes y la estabilidad, que nos permiten hacer inversiones en Paraguay», aseguró Olalla.

En el mismo video, José Miguel Coo, directivo de Swissôtel, señaló que les «parece que el país tiene condiciones muy excepcionales respecto al tratamiento de la inversión extranjera», y eso les «ha dado mucha tranquilidad. Estamos muy contentos de empujar nuestras inversiones hacia su país».

De acuerdo con la Presidencia de Paraguay, los representantes de ambas compañías expresaron su interés en el proyecto motivados por las «sólidas condiciones económicas» del país.

El encuentro tuvo lugar durante la visita oficial de Peña a Ecuador, donde este miércoles mantuvo una reunión con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y suscribió varios acuerdos de cooperación bilateral.

Durante la jornada, ambos mandatarios defendieron la necesidad de reforzar la cooperación regional y coordinar acciones frente al crimen organizado, al considerar que Latinoamérica atraviesa un momento propicio para trabajar de forma conjunta en favor de la seguridad y la prosperidad.

Además, se firmaron varios acuerdos en materia de seguridad ciudadana, defensa, cooperación técnico-militar, ciberseguridad y orden público. EFE

af/gad