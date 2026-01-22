Peña llama a UE a «persistir» e implementar «de manera transitoria» acuerdo con Mercosur

Davos (Suiza), 22 ene (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, llamó este jueves desde Davos (Suiza) a la Unión Europea (UE) a «persistir» e implementar de «manera transitoria» el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, ya que «existen los mecanismos legales» para hacerlo.

«Entendemos que esto no es un impedimento y esto va a entrar en efecto una vez que la UE le dé curso a una implementación de manera transitoria y cada uno de los congresos de los países del Mercosur vayan aprobando», dijo al ser preguntado si la decisión del Parlamento Europeo de remitir el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede suponer un nuevo freno al proceso.

«Tenemos que persistir. Siempre habrá voces en contra, pero tenemos que mantenernos en esta posición», añadió , dijo en un encuentro informativo en el marco del Foro Económico Mundial (WEF). EFE

