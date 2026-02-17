Peña nombra a ministro de Industria como jefe de gabinete para segundo tramo de su gestión

(Actualiza con designación de Rodrigo Maluff como interino en la cartera de Industria y Comercio)

Asunción, 17 feb (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, designó este martes al hasta ahora ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, como el nuevo jefe del Gabinete Civil, puesto que permanecía vacante desde agosto de 2024 y que, anticipó, permitirá darle un «impulso» al segundo tramo del mandato de cinco años que comenzó en 2023.

Peña dio a conocer el nombramiento durante un consejo de ministros que encabezó en el Palacio de López (sede del Ejecutivo), y en el que aseguró haber comenzado «el segundo tiempo, la segunda mitad, de un mandato de 60 meses».

«La incorporación de Javier me da un impulso para poder dedicarme todavía más, lejos de tratar de delegar mi responsabilidad, lo que me va a permitir es poder enfocarme con mayor precisión sobre la gestión de todas y cada una de las áreas del Gobierno», afirmó el mandatario en el acto transmitido por el canal estatal Paraguay TV.

En ese sentido, destacó que el objetivo para los 30 meses que restan de su gestión «es ambicioso», e incluye, entre otros, que su país -que cerró 2025 con un repunte del producto interior bruto (PIB) del 6 %- duplique el tamaño de su economía en los próximos 10 años.

Javier Giménez asume el cargo que ocupó hasta el 15 de agosto de 2024 la economista Lea Giménez, considerada entonces la mano derecha de Peña.

El nuevo titular del gabinete, con una amplia trayectoria en el sector privado, es egresado en Administración de Empresas de la Fundación Getulio Vargas y cursó un máster en Administración de Negocios en la Universidad Nacional de Asunción, según la web del Ministerio de Industria y Comercio.

El funcionario agradeció «la nueva honra» y afirmó que su misión será «una y sola», al anunciar que se dedicará a coordinar las acciones necesarias para «materializar esa visión del resurgir del gigante», en alusión a una de las metas trazadas por la Administración de Peña de promocionar a Paraguay internacionalmente y de potenciar su crecimiento local.

Giménez aseguró que esa visión apunta a una «mayor seguridad, mayor salud, mayor infraestructura, trabajo y empleo digno», así como dar a la ciudadanía el derecho que consideró «natural e inalienable» de «buscar y obtener la felicidad».

En uno de sus primeros pronunciamientos como jefe de Gabinete Civil, Giménez informó en una conferencia de prensa que el viceministro de Comercio y Servicios, Rodrigo Maluff, asumirá la cartera de Industria y Comercio de manera interina. EFE

