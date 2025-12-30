Peña pide una «solución pacífica» entre EEUU y Venezuela ante temores de incursión armada

Asunción, 30 dic (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, dijo este martes que le «preocupa muchísimo» el incremento de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, al tiempo que abogó por una solución pacífica para evitar que haya una incursión militar en el país petrolero.

«Me preocupa muchísimo y le he transmitido al Gobierno americano nuestra preocupación de una incursión militar», dijo Peña, en respuesta a una pregunta sobre la situación en Venezuela, durante una rueda de prensa en la casa presidencial en Asunción.

«Yo desearía que eso no ocurra», agregó Peña, cuyo Gobierno no reconoce al presidente Nicolás Maduro, que rompió en enero pasado las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Estados Unidos mantiene desde agosto pasado un despliegue aeronaval en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, que, afirma, tiene como objetivo combatir el narcotráfico, pero que Caracas interpreta como «amenazas» y un intento de propiciar un cambio de régimen.

El Gobierno de Donald Trump acusa al presidente venezolano Nicolás Maduro de liderar el Cartel de los Soles, una presunta organización criminal que el republicano considera responsable de «inundar» las calles del país norteamericano con drogas, pero Caracas señala que no existe.

Paraguay declaró en agosto pasado al denominado Cartel de los Soles como «organización terrorista internacional».

Las tensiones entre Caracas y Washington escalaron tras el anuncio por parte de Trump de un bloqueo de petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia país suramericano, y la confiscación de dos buques que transportaban crudo venezolano en los últimos días.

Sin referirse específicamente a esto, Peña aseveró que Estados Unidos está «reviviendo la antigua Doctrina Monroe», que definió como una política que designa el hemisferio occidental como el «área de influencia» del país norteamericano y en la que, aseguró, «dejó muy en claro» que «su rival principal es China».

«Entonces, creo que en esa lógica ellos están implementando su estrategia», afirmó el gobernante, en alusión al documento difundido por el Gobierno Trump, bajo el título Estrategia Nacional de Seguridad.

«A nosotros nos encantaría que se pueda encontrar una solución pacífica a este conflicto, pero si no hay una solución pacífica, yo no tengo ninguna duda de que una incursión militar va a ser lo que va a acontecer», agregó Peña, en su análisis sobre la situación con Venezuela.EFE

