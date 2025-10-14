Peña se reúne con Meloni en Roma y hablan de cooperación bilateral y nuevas oportunidades

Roma, 14 oct (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, inició este martes su agenda oficial en Roma con una reunión con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en la que abordaron el fortalecimiento de vínculos históricos y las «nuevas oportunidades» entre ambos países.

«Italia es un socio estratégico y un país hermano, con el que compartimos valores, historia y sueños de desarrollo», afirmó Peña tras el encuentro.

La reunión tuvo lugar en la sede del Gobierno italiano, el Palacio Chigi, donde la mandataria recibió a Peña con una ceremonia a cargo de la orquesta de los carabineros. Tras la recepción, ambos líderes posaron para una fotografía oficial y mantuvieron una reunión privada.

«Conversamos sobre los lazos históricos que unen a nuestros pueblos y sobre las nuevas oportunidades que se abren para seguir trabajando juntos en áreas clave», añadió en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Peña aterrizó anoche en la capital italiana tras haber retrasado su llegada para participar el lunes en Sharm el Sheij, Egipto, en la firma del acuerdo de paz en la Franja de Gaza, impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este compromiso le impidió asistir al Foro Mundial de la Alimentación, celebrado en la sede de la FAO en Roma.

Durante la jornada, el mandatario paraguayo también mantuvo un encuentro con representantes de Salcef Group, una empresa del sector ferroviario e infraestructura, con quienes dialogó sobre posibles inversiones en proyectos estratégicos en Paraguay.

«Conversamos sobre nuevas oportunidades de inversión en proyectos como el tren de cercanía y la interconexión ferroviaria regional. Nuestro objetivo es impulsar un Paraguay más moderno, integrado y competitivo, conectado con los grandes corredores logísticos del continente», expresó Peña tras la reunión.

Como parte de su agenda en Roma, el presidente participará además en una sesión del llamado ‘Proceso de Áqaba’, una serie de reuniones internacionales impulsadas desde 2015 por el rey Abdalá II de Jordania, que buscan reforzar la cooperación internacional en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo.

El miércoles, Peña será recibido por el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, con quien compartirá un almuerzo de trabajo en el Palacio del Quirinal.

Antes de regresar a Asunción esa misma noche, el presidente paraguayo tiene previsto mantener encuentros con inversores industriales italianos interesados en fortalecer los lazos económicos con el país sudamericano.

«Paraguay sigue consolidando su presencia en el escenario global, con una diplomacia basada en el diálogo, el respeto y la amistad entre las naciones», afirmó Peña en su mensaje, subrayando su intención de «seguir fortaleciendo esta relación para construir un futuro de más oportunidades para nuestros pueblos». EFE

