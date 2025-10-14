Peña se reúne con Meloni en Roma y hablan de cooperación bilateral y nuevas oportunidades

4 minutos

(Actualiza con comunicado de oficina de prensa del Gobierno italiano)

Roma, 14 oct (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, inició este martes su agenda oficial en Roma con una reunión con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en la que abordaron el fortalecimiento de vínculos históricos y las «nuevas oportunidades» entre ambos países.

«Italia es un socio estratégico y un país hermano, con el que compartimos valores, historia y sueños de desarrollo», afirmó Peña tras el encuentro.

La reunión tuvo lugar en la sede de la presidencia del Gobierno italiano, el Palacio Chigi, donde la mandataria recibió a Peña con una ceremonia a cargo de la orquesta de los carabineros. Tras la recepción, ambos líderes posaron para una fotografía oficial y mantuvieron una reunión privada.

«Los dos líderes reiteraron la voluntad de una estrecha colaboración en el campo de la lucha contra el narcotráfico, coincidiendo también en la oportunidad de fomentar el creciente interés de las empresas italianas en operar en Paraguay en sectores estratégicos de interés mutuo», informó la oficina de la primera ministra en un comunicado.

«Conversamos sobre los lazos históricos que unen a nuestros pueblos y sobre las nuevas oportunidades que se abren para seguir trabajando juntos en áreas clave», añadió Peña en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Desde el Ejecutivo italiano se subrayó que el encuentro, celebrado pocos días después de la reunión previa entre ambos mandatarios al margen de la Semana de Alto Nivel de las Naciones Unidas en Nueva York, representa «una señal concreta del excelente estado de las relaciones bilaterales», en el marco del 150º aniversario del establecimiento de vínculos diplomáticos entre Italia y Paraguay.

Peña aterrizó anoche en la capital italiana tras haber retrasado su llegada para participar el lunes en Sharm el Sheij, Egipto, en la firma del acuerdo de paz en la Franja de Gaza, impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este compromiso le impidió asistir al Foro Mundial de la Alimentación, celebrado en la sede de la FAO en Roma.

Durante la jornada, el mandatario paraguayo también mantuvo un encuentro con representantes de Salcef Group, una empresa del sector ferroviario e infraestructura, con quienes dialogó sobre posibles inversiones en proyectos estratégicos en Paraguay.

«Conversamos sobre nuevas oportunidades de inversión en proyectos como el tren de cercanía y la interconexión ferroviaria regional. Nuestro objetivo es impulsar un Paraguay más moderno, integrado y competitivo, conectado con los grandes corredores logísticos del continente», expresó Peña tras la reunión.

Como parte de su agenda en Roma, el presidente participará además en una sesión del llamado ‘Proceso de Áqaba’, una serie de reuniones internacionales impulsadas desde 2015 por el rey Abdalá II de Jordania, que buscan reforzar la cooperación internacional en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo.

El miércoles, Peña será recibido por el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, con quien compartirá un almuerzo de trabajo en el Palacio del Quirinal.

Antes de regresar a Asunción esa misma noche, el presidente paraguayo tiene previsto mantener encuentros con inversores industriales italianos interesados en fortalecer los lazos económicos con el país sudamericano.

«Paraguay sigue consolidando su presencia en el escenario global, con una diplomacia basada en el diálogo, el respeto y la amistad entre las naciones», afirmó Peña en su mensaje, subrayando su intención de «seguir fortaleciendo esta relación para construir un futuro de más oportunidades para nuestros pueblos». EFE

csv/psh

(foto)(vídeo)