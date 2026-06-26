Peña se reúne con representantes del FMI antes de presidir Cumbre del Mercosur

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Asunción, 25 jun (EFE).- El mandatario de Paraguay, Santiago Peña, se reunió este jueves con una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) encabezada por el jefe de misión Fabián Valencia, y a solo días de presidir la Cumbre del Mercosur en la ciudad de Luque, cercana a la capital Asunción.

La Presidencia paraguaya informó de la reunión en un comunicado, en el que destacó que el FMI «ratificó la resiliencia y la fortaleza» de la economía del país suramericano frente a los desafíos externos.

«Además, aprovecharon la ocasión para conversar sobre los grandes objetivos que se tienen desde el Gobierno del Paraguay en materia económica, social y fiscal para los próximos años, reafirmando el compromiso de seguir trabajando por el desarrollo del país», prosiguió la nota.

De acuerdo con el texto, la organización indicó que la solidez de la economía paraguaya «se ve reflejada claramente» en los números macroeconómicos de esta nación.

En el encuentro también participaron el representante residente del FMI en Asunción, Maximiliano Appendino, y el ministro de Economía de Paraguay, Oscar Lovera. EFE

rgc/seo