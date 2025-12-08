Peña viaja a Hungría y luego a Oslo para acompañar a Machado a recibir el Nobel de la Paz

2 minutos

Asunción, 8 dic (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, viajó este lunes con destino a Hungría, donde se reunirá con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, para después trasladarse a la capital noruega, Oslo, donde acompañará a la líder opositora venezolana María Corina Machado a recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, informó el portavoz de la Presidencia paraguaya, Guillermo Grance.

Grance agregó que Peña tiene previsto permanecer el martes en Hungría para reunirse también con el presidente de ese país, Tamás Sulyok, y con empresarios.

Posteriormente, el gobernante paraguayo viajará a Oslo para asistir como invitado especial de Machado a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025, prevista el próximo miércoles 10 de diciembre, destacó el portavoz una entrevista en radio local Ñandutí.

La primera dama, Leticia Ocampos, y el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, integran la comitiva presidencial, avanzó Grance, quien ofreció declaraciones desde Hungría.

Peña es uno de los cuatro jefes de Estado latinoamericanos invitados por Machado para acompañarla a recibir el premio, junto a Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá) y Javier Milei (Argentina).

El Instituto Nobel noruego, que concede el Premio Nobel de la Paz, aseguró el sábado que Machado, quien vive en la clandestinidad en Venezuela, asistirá en persona a la ceremonia de entrega del galardón.

Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 «por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia», anunció el pasado 10 de octubre el Comité Nobel noruego.

Por otro lado, Grance informó que la agenda de Peña continuará en Uzbekistán, donde participará de la ceremonia de entrega de premios de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que tendrá lugar el 12 de diciembre en la capital del país, Taskent.

La presencia de Peña se debe a que Paraguay fue seleccionada sede de varias pruebas del Campeonato Mundial de Rallies (WRC) por tres años consecutivos, de 2025 a 2027.

El mandatario tiene previsto concluir su viaje el próximo 13 de diciembre, adelantó el titular de Exteriores, Rubén Ramírez el martes pasado. EFE

