Peña y Landau hablan sobre colaboración de EE.UU. y Paraguay en seguridad y comercio

2 minutos

Asunción, 8 nov (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, habló este sábado con el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, sobre las oportunidades de colaboración de ambos países en áreas como la seguridad y el comercio, en un encuentro celebrado en la ciudad de La Paz tras participar de la investidura del nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

El mandatario paraguayo dijo en la red social X que fue «un gusto conversar» con Landau «sobre los programas de cooperación y desarrollo que fortalecen la relación» entre las dos naciones.

«Dialogamos sobre los proyectos de inversión conjunta y las oportunidades para seguir trabajando en áreas clave como la seguridad, la energía, la infraestructura y el comercio, con el firme compromiso de combatir el crimen organizado transnacional», destacó Peña.

El presidente indicó además que Paraguay y Estados Unidos «comparten una relación sólida, basada en la confianza, la cooperación y los valores democráticos», los cuales -aseguró- seguirán fortaleciendo.

Peña mantuvo un primer encuentro con Landau el 19 enero pasado en Estados Unidos, cuando el mandatario paraguayo viajó a ese país con motivo de la transmisión de mando del presidente Donald Trump.

En esa ocasión, Peña dijo en X que el «profundo conocimiento de América Latina y, en especial, de Paraguay» de Landau es» una garantía» de que la región «seguirá siendo una prioridad en la agenda internacional» de Estados Unidos.

Asimismo, el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, ha sostenido dos reuniones en Estados Unidos con Landau.

La más reciente fue el pasado 25 de septiembre, cuando hablaron en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU, sobre el fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad regional y la promoción de proyectos de inversión.

Landau, de 61 años, vivió entre 1972 y 1977 en Paraguay cuando su padre, el diplomático George Landau, se desempeñó como embajador de Estados Unidos en el país suramericano. EFE

nva/jrh

(foto)