Peñarol, Deportivo Maldonado y Racing se mantienen en lo más alto del Apertura

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Montevideo, 15 mar (EFE).- Peñarol, Deportivo Maldonado y Racing se mantuvieron este fin de semana en lo más alto del Torneo Apertura uruguayo tras ganar sus respectivos encuentros de la sexta jornada, mientras que Central Español dejó pasar una buena oportunidad de acompañarlos.

Este sábado, el Aurinegro venció por 0-1 a Albion con un gol de Maximiliano Olivera a los 24 minutos de la primera parte y de esa forma llegó a 13 unidades.

Ese mismo día, Racing derrotó por idéntico resultado a Boston River gracias a una anotaciones de Felipe Cairus que le permitió seguir en lo más alto de la clasificación y tomarse revancha ante el equipo que lo eliminó días atrás de la Copa Sudamericana.

Este domingo, Deportivo Maldonado venció también por 1-0 a Defensor Sporting con un tanto de Cristian Tabó en tiempo de descuento y de esa forma llegó a 13 puntos acumulados.

Quien no pudo seguir los pasos de esos tres equipos fue Central Español, que perdió por 1-3 ante Cerro Largo y quedó con diez enteros en el grupo de los segundos.

Axel Pandiani, Diego Daguerre y Joaquín Hernández anotaron para el ganador, al tiempor que Raúl Terragona convirtió el tanto del equipo Palermitano.

Este lunes, la jornada llegará a su final con dos partidos: Danubio-Juventud y Liverpool-Montevideo City Torque.

Esos dos últimos tienen diez puntos cada uno y un encuentro menos jugado, por lo que el ganador de dicho juego también se sumará a los de más arriba.

En otros encuentros de la fecha, Nacional retornó a la senda de la victoria en el Torneo Apertura al vencer a Montevideo Wanderers por 2-0 después de dos partidos sin ganar.

En el encuentro que abrió la quinta jornada, el equipo de Jadson Viera se impuso con anotaciones de Tomás Verón Luppi y del exdelantero de Peñarol Maximiliano Silvera, quien anotó su primer tanto luego de pasar este año al Tricolor.

Mientras tanto, Progreso venció por 0-1 a Cerro con un tanto de Fabricio Fernández sobre el final. Dicho resultado marcó la salida del entrenador Nelson Abeijón del equipo albiceleste, que el próximo fin de semana se enfrentará a Peñarol. EFE

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