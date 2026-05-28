Peñarol apuesta al Torneo Intermedio tras vivir una pesadilla en la Copa Libertadores

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Montevideo, 28 may (EFE).- Peñarol buscará mantenerse en lo más alto de su grupo en el Torneo Intermedio uruguayo y de esa forma comenzar a cerrar de la mejor manera posible una primera parte de temporada en la que su aventura en la Copa Libertadores se convirtió en una pesadilla.

Una semana después de quedar eliminado del certamen continental más importante a nivel de clubes, el Aurinegro perdió este miércoles en casa ante el colombiano Independiente Santa Fe.

Dicho resultado lo dejó en el último lugar del Grupo E con apenas tres puntos y afuera también de la Copa Sudamericana, unico torneo de Conmebol que en el segundo semestre del año contará con equipos uruguayos.

Tras ese partido, el conjunto dirigido por Diego Aguirre volverá a saltar al campo este lunes para enfrentarse a Central Español en un juego en el que buscará seguir liderando el Grupo A del Intermedio.

Dicha zona se abrirá este viernes con el juego Cerro Largo-Cerro, mientras que el sábado se jugará el partido Racing-Defensor Sporting y el lunes también tendrá el enfrentamiento entre Boston River y Liverpool.

Luego de dos fechas disputadas, Peñarol es el único equipo que ganó todos los partidos y lidera el Grupo A con puntaje perfecto.

Racing acumula cuatro unidades, Cerro Largo, Boston River, Central y Cerro tienen tres cada uno, Liverpool suma una unidad y Defensor Sporting cierra sin puntos.

Por otra parte, Nacional tratará de seguir en la cima del Grupo A en una semana en la que recuperó parcialmente su sonrisa.

Ya eliminado de la Copa Libertadores, el Tricolor venció este martes al chileno Coquimbo Unido en Montevideo y de esa forma selló su boleto a la Copa Sudamericana.

Este domingo, el conjunto de Jorge Bava visitará a Deportivo Maldonado, mientras que también se jugarán los partidos Albion-Montevideo City Torque y Juventud-Montevideo Wanderers. Un día antes, Danubio recibirá a Progreso.

Con dos victorias en igual cantidad de presentaciones, Nacional es el único líder del Grupo B con seis puntos.

Deportivo Maldonado tiene cuatro, Juventud y Montevideo City Torque acumulan tres unidades, Montevideo Wanderers tiene dos, Albion una y Danubio cierra sin puntos junto a Progreso. No obstante, Danubio y Juventud tienen un juego pendiente.

– Encuentros de la tercera fecha del Torneo Intermedio uruguayo:

Grupo A:

29.05: Cerro Largo-Cerro.

30.05: Racing-Defensor Sporting.

1.06: Boston River-Liverpool, Peñarol-Central Español.

Grupo B:

30.05: Danubio-Progreso.

31.05: Albion-Montevideo City Torque, Juventud-Montevideo Wanderers, Deportivo Maldonado-Nacional. EFE

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