Peñarol cumple y también jugará los octavos de final de la Copa Uruguay

2 minutos

Montevideo, 27 ago (EFE).- Peñarol se clasificó este miércoles a los octavos de final de la Copa AUF Uruguay tras golear por 0-3 a Río Negro de San José.

Dos tantos del exdelantero del Granada español Matías Arezo y uno del joven Leandro Umpiérrez le dieron el triunfo al equipo de Diego Aguirre en el partido ante uno de los equipos que no compite en ligas de la Asociación Uruguaya de Fútbol, sino que lo hace de forma aficionada en la Organización de Fútbol del Interior.

Esta cuenta con cerca de 600 clubes de 18 departamentos (provincias) del país sudamericano a través de unas 60 ligas agrupadas en cuatro confederaciones.

En cuartos de final, Peñarol se enfrentará con Liverpool, que avanzó a dicha instancia tras eliminar a Durazno FC.

También en esta jornada, Bella Vista, ganador del Campeonato Uruguayo de Primera División en 1990 y que ahora en la tercera categoría, avanzó tras eliminar a Juventud, uno de los equipos del círculo de privilegio.

Al mismo tiempo, Boston River y Tacuarembó también se clasificaron a la próxima ronda.

Un día antes, Nacional avanzó a los octavos de final tras vencer por 1-2 a Huracán, un equipo aficionado de la tercera división. El Tricolor consiguió la victoria gracias a los tantos del nigeriano Osinachi Christian Ebere y del atacante Exequiel Mereles.

También se clasificó este martes Universitario de Salto, otro de los equipos de la Organización de Fútbol del Interior, tras conseguir un triunfo sin antecedentes sobre Montevideo Wanderers de la Primera División.

Antes, habían sellado su clasificado a los octavos Cerro Largo, Oriental, Defensor Sporting, Central Español, Albion, Atlético Florida, Porongos, Liverpool y Plaza Colonia. EFE

scr/hbr