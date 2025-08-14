Peñarol defiende la cima del Clausura mirando la Libertadores de reojo

Montevideo, 14 ago (EFE).- Impulsado por los buenos resultados cosechados en los últimos días, Peñarol defenderá este viernes la cima del Torneo Clausura uruguayo, aunque lo hará mirando de reojo el encuentro que disputará el martes correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Boston River será el primer rival del conjunto dirigido por Diego Aguirre, que afrontará ese juego después de golear a Nacional en el Clásico y de vencer por la mínima al argentino Racing en la ida de los octavos de final del certamen continental.

Seguramente, el entrenador apostará por un once alternativo, en el que futbolistas como Damián Suárez, Lucas Hernández, Leandro Umpiérrez y Matías Arezo podrían jugar desde el comienzo.

Contrario a esto, quien no estará será Leonardo Fernández, lesionado en el primer duelo ante la Academia y con opciones de no poder jugar la revancha.

Tras dos fechas disputadas, Peñarol lidera el Clausura con puntaje perfecto junto a Cerro Largo y Racing.

Mientras tanto, Nacional saltará al campo de juego el sábado en busca de sus primeros puntos. Si bien el Tricolor venció a Montevideo City Torque en la primera fecha, una suspensión que lo llevó a comenzar el torneo con -3 puntos hizo que en este momento no tenga unidades.

Sin el suspendido Julián Millán y con el retorno de Juan Cruz de los Santos es un hecho que el Tricolor tendrá cambios en su equipo titular que recibirá a Progreso en un juego marcado por todo lo ocurrido tras el Clásico.

El 0-3 en contra frente a Peñarol llevó a que los dirigentes se reunieran con el entrenador Pablo Peirano, quien este miércoles dijo en una rueda de prensa que su equipo está con mucha vergüenza por lo ocurrido y piensa revertir la situación «con rebeldía y ganas».

También el sábado, Juventud recibirá a Miramar Misiones y Montevideo Wanderers visitará a Liverpool.

Un día después se jugarán los partidos River Plate-Montevideo City Torque, Racing-Defensor Sporting y Plaza Colonia-Cerro, mientras que la visita de Danubio a Cerro Largo cerrará el lunes la tercera etapa.

– Encuentros de la tercera fecha del Torneo Clausura:

. Viernes 15: Boston River-Peñarol.

. Sábado 16: Juventud-Miramar Misiones, Liverpool-Montevideo Wanderers, Nacional-Progreso.

. Domingo 17: River Plate-Montevideo City Torque, Racing-Defensor Sporting, Plaza Colonia-Cerro.

. Lunes 18: Cerro Largo-Danubio. EFE

