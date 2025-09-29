Peñarol estira su ventaja en el Clausura y recorta su desventaja en la Anual

2 minutos

Montevideo, 28 sep (EFE).- Peñarol estiró este fin de semana su ventaja en la cima del Torneo Clausura de la Liga Uruguaya tras vencer por 1-3 a Cerro Largo, al tiempo que recortó su desventaja en la Tabla Anual acumulada y quedó a cuatro unidades de Nacional.

En uno de los encuentros disputados este sábado por la novena fecha, un tanto de Lucas Correa puso en ventaja a los dirigidos por Danielo Núñez en una primera parte en la que el visitante jugaba mal y prácticamente no podía llevar peligro a la portería defendida por Gino Santilli.

Sin embargo, un disparo lejano del argentino Eric Remedi cuando faltaban pocos segundos para el final de los 45 iniciales se convirtió en el empate parcial.

Ya en el segundo tiempo, Peñarol siguió de largo y se llevó el triunfo con un tanto de Maximiliano Silvera y otro de Jaime Báez.

Con la victoria, el conjunto dirigido por Diego Aguirre llegó a 22 puntos en el Torneo Clausura y no solo se mantuvo como el único líder, sino que además estiró su ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores luego de que estos dejaran unidades por el camino.

También este sábado, Liverpool le quitó el invicto a Boston river tras vencerlo por 2-1 con goles que Lucas Acosta y Abel Hernández, mientras que el viernes Cerro derrotó por la mínima a Montevideo Wanderers con un tanto de Bruno Morales.

Este domingo, Juventud y Nacional igualaron 0-0 en un encuentro en el que el Tricolor se complicó en el Clausura y cedió terreno en la acumulada, que otorga ventaja deportiva a su ganador en las finales de la Liga Uruguaya.

En ese momento, los de Pablo Peirano están terceros a cuatro puntos de Peñarol en el Clausura, mientras que siguen liderando la Anual, pero ahora su ventaja frente a ese mismo equipo es de cuarto enteros y no de seis.

En otros juegos, Miramar Misiones y Defensor Sporting igualaron a cero, mientras que Danubio le ganó 2-0 a Montevideo City Torque con goles tempraneros de Sebastián Fernández y Matías González.

Además, Plaza Colonia igualó 1-1 con River Plate en un juego que se decidió con goles deDylan Gissi para el visitante y de Álvaro López para el Patablanca.

Este lunes, la etapa llegará a su final con el partido que enfrentará a Racing y Progreso. EFE

scr/laa