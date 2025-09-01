Peñarol lidera el Torneo Clausura a la espera de que Cerro Largo se ponga al día

Montevideo, 31 ago (EFE).- Peñarol se trepó este domingo a la cima del Torneo Clausura uruguayo tras golear a Racing por 1-4 en un encuentro de la quinta jornada, aunque una victoria de Cerro Largo este lunes podría devolverlo a la segunda posición.

El equipo de Diego Aguirre derrotó a la Escuelita en un juego en el que golpeó temprano y se lo llevó sin dificultades gracias a los goles de Javier Méndez, Ignacio Sosa, Maximiliano Silvera y Diego García.

Con el triunfo, Peñarol llegó a 12 puntos y Cerro Largo quedó con diez, aunque los de Danielo Núñez recibirán este lunes a Montevideo Wanderers y allí podrían con una victoria volver a ponerse al frente de la clasificación.

También este domingo, Montevideo City Torque derrotó a Plaza Colonia por 2-4 con un tanto de Ezequiel Busquets y un triplete de Kevin Arévalo, mientras que Miramar Misiones venció por 2-3 a Danubio con dos goles de Sebastián Da Silva y uno sobre el final de Gastón Ramírez.

Pese a la victoria, el Cebrita ocupa uno de los últimos lugares en la Tabla del Descenso y en este momento perdería la categoría para la temporada 2026.

Además, Juventud le ganó a Cerro por 1-0 con una anotación de Nahuel Gómez y Boston River derrotó por 2-1 a Progreso con goles de Martín González y de Felipe Avenatti.

El sábado, Nacional se mantuvo como único líder de la Tabla Anual acumulada de la Liga Uruguaya tras golear por 0-3 a River Plate con goles del colombiano Julián Millán, de Maximiliano Gómez y de Nicolás López.

Con ese resultado, Nacional llegó a 59 unidades en la Anual, que otorga ventaja deportiva a su ganador en las finales de la Liga Uruguaya. Peñarol se mantiene abajo con cuatro puntos menos.

En otro partido del sábado, Liverpool derrotó por 2-0 a Defensor Sporting con dos anotaciones antes de los 15 minutos del atacante Abel Hernández. EFE

