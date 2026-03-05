Peñarol quiere aprovechar el impulso del gran triunfo en el clásico

Montevideo, 5 mar (EFE).- Peñarol irá este fin de semana a por una nueva victoria en el Torneo Apertura uruguayo, impulsado por el durísimo golpe que le dio a Nacional en el Clásico del pasado domingo.

Por la quinta fecha del mencionado certamen, el equipo que dirige Diego Aguirre recibirá el sábado a Danubio en un juego en el que buscará tres nuevos puntos para seguir en lo más alto.

Expulsado en el Clásico, el argentino Eric Remedi se perderá el encuentro y podría ser reemplazado por su compatriota Franco Escobar.

Más allá de esto, es probable que Aguirre repita los restantes diez jugadores que vencieron por 0-1 a Nacional en el Gran Parque Central, donde Peñarol no ganaba desde 2021.

Ese resultado llevó al equipo Aurinegro a lo más alto de una clasificación que lidera junto a los recién ascendidos Deportivo Maldonado y Central Español, todos con nueve puntos de doce posibles.

También el sábado, Progreso recibirá a Albion, mientras que el viernes la quinta jornada comenzará con el encuentro que disputarán Montevideo Wanderers y Deportivo Maldonado.

En la pasada fecha, el Bohemio venció a Central Español, le quitó el invicto y la posibilidad de liderar la clasificación en solitario y en esta oportunidad buscará bajar también al conjunto dirigido por Gabriel Di Noia.

El domingo, Defensor Sporting recibirá a Central Español y Racing se enfrentará a Cerro en un encuentro que por el momento mira desde lejos.

Es que la Escuelita se jugará este jueves su pase a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, cuando enfrente a Boston River en el estadio Centenario.

Ese mismo día, Nacional visitará a Juventud en un duelo marcado por condiciones similares.

Mientras el Tricolor piensa en dicho encuentro para dejar atrás rápidamente la dura derrota clásica, el equipo del argentino Sebastián Ariel Méndez se prepara para enfrentar este jueves al colombiano Deportivo Independiente Medellín por la Copa Libertadores.

A diferencia de lo que ocurre en la Copa Sudamericana, esta serie será de ida y vuelta, por lo que es probable que Juventud se mida con Nacional utilizando varios habituales suplentes.

El lunes, Boston River recibirá a Liverpool, al tiempo que Cerro Largo se enfrentará a un Montevideo City Torque impulsado por su clasificación a la fase de grupos de la Sudamericana. EFE

