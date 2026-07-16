Peñarol quiere dar otro paso hacia la final, mientras Nacional pone un ojo en la copa

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Montevideo, 16 jul (EFE).- Peñarol buscará este fin de semana en la penúltima fecha del Torneo Intermedio uruguayo dar un nuevo paso hacia la final de este certamen, mientras que Nacional saltará al campo con un ojo puesto en la victoria y otro en los dieciseisavos de la Copa Sudamericana.

Este viernes, en uno de los juegos que abrirá la fecha, el Tricolor recibirá a Montevideo Wanderers con la misión de ganar para seguir con opciones de acabar en lo más alto del Grupo B y de esa forma acceder a la final.

En este momento, Deportivo Maldonado lidera dicha zona con once enteros, mientras que Nacional suma diez. Más abajo, Montevideo Wanderers y Montevideo City Torque tienen nueve, Albion cinco, Juventud cuatro y Danubio cierra junto a Progreso con tres cada uno.

Más allá de esto, los dirigidos por Jorge Bava afrontarán su próximo partido mirando de reojo hacia la Copa Sudamericana, certamen por el que el próximo martes recibirán en casa al argentino Tigre.

El Tricolor es uno de los dos equipos uruguayos que tendrán actividad internacional en el segundo semestre del año y en caso de clasificar a la próxima ronda se medirá con el otro: Montevideo City Torque.

También por el Grupo B, Albion recibirá el viernes a Juventd, mientras que el sábado se jugará el partido Progreso-Deportivo Maldonado y el lunes el encuentro Montevideo City-Danubio.

Mientras tanto, por el Grupo A, Peñarol recibirá el sábado a Boston River buscando una victoria que le permita seguir en lo más alto.

Pese a que en la última fecha no pasó del empate en el juego que disputó frente a Racing, el conjunto de Diego Aguirre mantuvo el primer lugar con diez puntos, dos más que los que tienen Cerro Largo y Central Español.

Más abajo, Racing tiene siete, Cerro seis, Boston River y Liverpool cinco y Defensor Sporting tres.

Este domingo, Central Español recibirá a Cerro Largo y Racing visitará a Cerro, mientras que el lunes se cerrará la etapa con el partido Defensor Sporting-Liverpool.

– Encuentros de la sexta fecha del Torneo Intermedio uruguayo:

Grupo A:

18.07: Peñarol-Boston River.

19.07: Central Español-Cerro Largo, Cerro-Racing.

20.07: Defensor Sporting-Liverpool.

Grupo B:

17.07: Albion-Juventud, Nacional-Montevideo Wanderers.

18.07: Progreso-Deportivo Maldonado.

20.07: Montevideo City Torque-Danubio. EFE

scr/jl