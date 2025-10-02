The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Peñarol quiere seguir arriba y presionar a un Nacional que perdió margen de error

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Montevideo, 2 oct (EFE).- Peñarol buscará este fin de semana una victoria que lo acerque un paso más hacia el título del Torneo Clausura uruguayo y que le permita seguir presionando en la Tabla Anual acumulada a un Nacional que perdió margen de error.

Este domingo, el Aurinegro recibirá a Danubio en un partido que afrontará con la tranquilidad de saber que aventaja por cuatro unidades a su más inmediato perseguidor.

De acuerdo con esto, los de Diego Aguirre acabarán la jornada como líderes sin importar el resultado que obtengan.

No obstante, en este momento se encuentran a cuatro puntos de Nacional en la Anual, que otorga ventaja deportiva a su ganador en las finales de la Liga Uruguaya.

A falta de 18 puntos por disputarse y después de que el Tricolor dejara dos por el camino el pasado fin de semana, Peñarol necesita que su tradicional adversario pierda unidades en al menos dos partidos más, por lo que también tiene claro que ganar es clave mientras espera que eso suceda.

Nacional jugará este sábado en su casa frente a Cerro Largo y buscará una victoria que le devuelva la tranquilidad y le permita seguir soñando con el Clausura, aunque allí se encuentra a cinco puntos del primero.

La décima fecha del Clausura comenzará este viernes con los encuentros River Plate-Liverpool y Montevideo City Torque-Miramar Misiones, mientras que se cerrará el lunes con el duelo Defensor Sporting-Montevideo Wanderers.

En otros partidos, este sábado Boston River recibirá a Juventud, al tiempo que el domingo Cerro visitará a Progreso y Racing se enfrentará con Plaza Colonia.

– Encuentros de la décima jornada del Torneo Clausura uruguayo:

. Viernes 3: River Plate-Liverpool, Montevideo City Torque-Miramar Misiones.

. Sábado 4: Boston River-Juventud, Nacional-Cerro Largo.

. Domingo 5: Progreso-Cerro, Racing-Plaza Colonia, Peñarol-Danubio.

. Lunes 6: Defensor Sporting-Montevideo Wanderers. EFE

scr/cmm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR