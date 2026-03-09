Peñarol se aferra a la cima a la sombra de Racing, Maldonado y Central

Montevideo, 8 mar (EFE).- Peñarol se aferró a un inesperado empate este fin de semana con el que se mantiene en la cima del Torneo Clausura uruguayo, que comparte con 10 puntos desde el cuarto puesto con Racing Montevideo, Maldonado y Central Español.

La quinta jornada del torneo resultó negativa para Nacional, que cayó por 3-1 ante Juventud, quedó estacionado con 7 enteros y cayó al décimo puesto entre 16 participantes.

En el estadio Campeón del Siglo, Peñarol debió remar para neutralizar el gol de Enzo Cabrera a los 9 minutos. El colombiano Luis Miguel Angulo convirtió en el 77 que dejó todo igual.

Central Español empató 0-0 con Defensor Sporting y Deportivo Maldonado lo hizo por idéntico resultado con Montevideo Wanderers.

Tras su ascenso a la Primera División, ambos equipos siguen siendo la sorpresa de una liga recién comenzada y que se definirá a fin de año luego de disputados el Torneo Apertura, el Torneo Intermedio y el Torneo Clausura.

Al grupo de líderes también se sumó Racing, que se recuperó rápido de la eliminación de la Copa Sudamericana y venció por 1-0 a Cerro gracias a un tanto sobre el final de Bautista Tomatis.

Sus escoltas con 8 enteros son Defensor Sporting, Danubio y Montevideo Wanderers.

Juventud le dio este domingo un duro golpe al presente de Nacional al vencerlo por 3-1 en el estadio Artigas de la ciudad de Las Piedras.

Una semana después de perder el Clásico frente a Peñarol, el Tricolor tenía la opción de recuperarse e incluso de ser otro de los líderes del Apertura.

Lejos de esto, el equipo de Jadson Viera sufrió una dura derrota ante un equipo que el jueves igualó 1-1 frente a Deportivo Independiente Medellín por ida de la tercera fase de la Copa Libertadores y reservó a todos sus titulares para jugar la revancha en el estadio Atanasio Gilardot de Colombia.

Alejo Cruz, Gonzalo Gómez y Agustín Izaguirre anotaron para los dirigidos por el argentino Sebastián Ariel Méndez, mientras que Maximiliano Gómez lo hizo para Nacional. El Tricolor está décimo y tiene solo seis equipos por debajo.

Este lunes, la quinta etapa se cerrará con dos nuevos encuentros: Cerro Largo-Montevideo City Torque y Boston River-Liverpool. EFE

