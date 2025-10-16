Peñarol sella su boleto a la final de la Copa Uruguay

Montevideo, 15 oct (EFE).- Peñarol selló este miércoles su boleto a la final de la Copa AUF Uruguay tras vencer por 0-2 a Defensor Sporting en una de las semifinales.

Un tanto de Matías Arezo a los 48 minutos y uno de Maximiliano Silvera a los 65 le dieron el triunfo al Aurinegro en un encuentro en el que su rival jugó gran parte del segundo tiempo con un futbolista menos tras la expulsión de Diego Abreu.

Campeón del Torneo Intermedio y líder del Torneo Clausura cuando restan solo cuatro fechas para el final, Peñarol mantiene intactas sus posibilidades de quedarse con todos los títulos que pondrá en juego hasta el final de la temporada.

Mientras tanto, la Copa Uruguay tendrá por primera vez a un campeón que no será Defensor Sporting. Disputado por primera vez en el año 2022, el mencionado certamen fue conquistado por el Violeta en las tres ediciones jugadas hasta ahora.

Este jueves, el duelo entre Racing y Plaza Colonia decidirá al finalista que luchará por el título con Peñarol, que llegó a la final habiendo eliminado anteriormente a Río Negro, Liverpool y Tacuarembó.

La Copa AUF Uruguay es disputada por clubes de las diferentes categorías -profesionales y amateurs- de la Asociación Uruguaya de Fútbol, así como también por equipos de la Organización de Fútbol del Interior. EFE

