Peñarol sella su tercer triunfo en fila y sigue en lo alto del Clausura uruguayo

2 minutos

Montevideo, 7 sep (EFE).- Peñarol superó al Plaza Colonia por 1-0 para sellar su tercer triunfo en fila y sigue como líder del Torneo Clausura con 15 puntos en la sexta fecha del fútbol uruguayo, mientras que el Boston River lo escolta con 14.

Leonardo Fernández fue el encargado de darle el triunfo a su equipo que le permite acercarse a cuatro puntos a Nacional en la Tabla Anual que otorga cupos en las copas internacionales.

Boston River derrotó por 2-0 al River Plate en el partido en el que brilló en el ataque Agustín Albarracín, quien anotó doblete.

Nacional desató su ofensiva para golear por 3-0 al Racing con los atacantes Nicolás López, quien marcó dos tantos, y Maximiliano Gómez en una oportunidad, resultado que le permite al tricolor escalar hasta la séptima posición con 10 unidades.

Defensor Sporting superó por 1-0 al Juventud de Las Piedras con tanto de Nicolás Wunsch y así mantuvo la cuarta posición con 12 puntos, mientras que Danubio despachó por 0-2 al Wanderers con goles del experimentado Sebastián Fernández y Lucas Sanseviero.

Cerro Largo hizo los deberes a domicilio al imponerse por 0-1 al Cerro con gol de Maximiliano Añasco y es tercero con 13 enteros.

El Progreso se repuso de la derrota en la pasada fecha y sumó los tres puntos ante el Miramar Misiones en choque que finalizó 3-2 con tantos de Nicolás Fernández, Ignacio Lemmo y Franco López. Descontaron por la visita Diego Núñez y Jesús da Silva.

El telón de la sexta fecha bajó con el partido entre el Montevideo City Torque ante el Wanderers que concluyó 1-1, con tantos de Diogo Guzmán y Renzo Machado.

La séptima fecha del Clausura uruguayo se disputará entre el próximo 13 y 14 de septiembre. EFE

rmp/car