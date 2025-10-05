Peñarol sigue en la cima del Clausura y acorta distancias en la Anual

Montevideo, 5 oct (EFE).- Peñarol ganó este domingo por 2-0 al Danubio y sigue en la cima del Torneo Clausura uruguayo y acortó a cuatro su distancia con Nacional en la tabla Anual acumulada.

Los dirigidos por Diego Aguirre obtuvieron en el Estadio Campeón del Siglo un triunfo clave en su camino hacia el título del Clausura al derrotar a los de Gustavo Matosas.

Si bien el partido se mantuvo empatado sin tantos hasta el final del segundo tiempo, a los 82 minutos Matías Arezo abrió el marcador asistido por el argentino Héctor Villalba, quien dos minutos más tarde marcó el último gol del encuentro.

Con este resultado, el Peñarol llevó a cinco su ventaja sobre Nacional en la clasificación del torneo, mientras que, en la Anual, redujo a cuatro puntos su diferencia con el equipo Tricolor.

Nacional ganó este sábado por 2-1 a Cerro Largo, lo que le permitió estirar su ventaja como líder de la Anual.

Los de Pablo Peirano, sin embargo, no las tuvieron todas consigo, pues en el minuto 29 perdieron por lesión al delantero Nicolás ‘Diente’ López, que venía recuperándose de un esguince.

En otros encuentros de la décima fecha del Clausura, Montevideo City Torque derrotó a Miramar Misiones por 3-0, mientras que Progreso superó a Cerro por 2-0 y Plaza Colonia ganó por 0-1 a Racing.

El único empate de la fecha se dio entre Boston River y Juventud, que igualaron 0-0.

River Plate, por su parte, descendió a la Segunda División luego de caer por 0-1 ante Liverpool y de que Progreso venciera por 2-0 a Cerro.

Esta combinación de resultados condenó al equipo dirigido por Raúl Salazar, que se convirtió en el primero de los tres que dejarán el círculo de privilegio.

El Darsenero perdió la categoría luego de 20 años en Primera División.

El partido entre Defensor Sporting y Wanderers cerrará este lunes la décima jornada del Clausura uruguayo. EFE

