The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Peñarol sigue en la cima del Clausura y acorta distancias en la Anual

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Montevideo, 5 oct (EFE).- Peñarol ganó este domingo por 2-0 al Danubio y sigue en la cima del Torneo Clausura uruguayo y acortó a cuatro su distancia con Nacional en la tabla Anual acumulada.

Los dirigidos por Diego Aguirre obtuvieron en el Estadio Campeón del Siglo un triunfo clave en su camino hacia el título del Clausura al derrotar a los de Gustavo Matosas.

Si bien el partido se mantuvo empatado sin tantos hasta el final del segundo tiempo, a los 82 minutos Matías Arezo abrió el marcador asistido por el argentino Héctor Villalba, quien dos minutos más tarde marcó el último gol del encuentro.

Con este resultado, el Peñarol llevó a cinco su ventaja sobre Nacional en la clasificación del torneo, mientras que, en la Anual, redujo a cuatro puntos su diferencia con el equipo Tricolor.

Nacional ganó este sábado por 2-1 a Cerro Largo, lo que le permitió estirar su ventaja como líder de la Anual.

Los de Pablo Peirano, sin embargo, no las tuvieron todas consigo, pues en el minuto 29 perdieron por lesión al delantero Nicolás ‘Diente’ López, que venía recuperándose de un esguince.

En otros encuentros de la décima fecha del Clausura, Montevideo City Torque derrotó a Miramar Misiones por 3-0, mientras que Progreso superó a Cerro por 2-0 y Plaza Colonia ganó por 0-1 a Racing.

El único empate de la fecha se dio entre Boston River y Juventud, que igualaron 0-0.

River Plate, por su parte, descendió a la Segunda División luego de caer por 0-1 ante Liverpool y de que Progreso venciera por 2-0 a Cerro.

Esta combinación de resultados condenó al equipo dirigido por Raúl Salazar, que se convirtió en el primero de los tres que dejarán el círculo de privilegio.

El Darsenero perdió la categoría luego de 20 años en Primera División.

El partido entre Defensor Sporting y Wanderers cerrará este lunes la décima jornada del Clausura uruguayo. EFE

apf/car

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR