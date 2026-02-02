Peñarol vence a Nacional en los penaltis y conquista su tercera Supercopa

4 minutos

Montevideo, 1 feb (EFE).- Peñarol alzó este domingo su tercera Supercopa uruguaya tras imponerse a Nacional, su archirrival, en la tanda de penaltis después de empatar 0-0 en el tiempo reglamentario el partido disputado en el estadio Centenario, de Montevideo.

Esta fue la cuarta ocasión en la que ambos equipos se enfrentaron por la Supercopa, que disputan el campeón uruguayo y el ganador del Torneo Intermedio del campeonato regular.

El primer tiempo no escapó a la regla de los clásicos y estuvo marcado por la alta tensión y la pierna fuerte. El árbitro, Esteban Ostojich, tuvo que intervenir repetidamente para controlar la temperatura del duelo, cerrando la primera mitad con saldo de cinco amonestados: tres en filas aurinegras y dos las del tricolor.

Sin embargo, pese a la intensidad de ambos equipos, no hubo ocasiones de gol hasta los últimos cinco minutos. Primero fue el portero Luis Mejía quien evitó el gol de Peñarol volando para atrapar un cabezazo de Gularte. La respuesta no tardó en llegar con un contraataque de Nacional, en el que Sebastián Britos se lució con una estirada contra el poste para negarle el tanto a Maxi Gómez.

El complemento no dio tregua y, apenas iniciada la reanudación, el partido convulsionó con dos expulsiones consecutivas. A los 51 minutos, Leandro Umpierrez dejó a Peñarol con diez al ver la tarjeta roja directa por una entrada sobre Sebastián Coates.

Sin embargo, la superioridad numérica tricolor fue efímera ya que Gonzalo Carneiro vio inmediatamente la segunda amarilla tras golpear a Remedi con la mano.

El partido se puso aún más visceral cuando, en el minuto 62, Maximiliano Silvera entró al terreno de juego en sustitución de Nicolás López y la afición aurinegra recibió con una sonora pitada al exdelantero de Peñarol.

La segunda parte solo tuvo una ocasión destacable en el minuto 79. Nacional perdonó con una gran anticipación de Maxi Gómez a la salida de un córner que terminó en el palo. La fortuna parecía sonreírle a Silvera en el rebote, pero el atacante, con todo a favor en el área pequeña, falló el remate.

En el minuto 85, el árbitro detuvo el partido por varios minutos debido a que las barras de ambos equipos comenzaron a encender bengalas y lanzar fuegos artificiales que acabaron cayendo al terreno de juego.

La prórroga tampoco gozó de ocasiones de gol y tan solo destacaron dos tiros libres de Leo Fernández. Finalmente, Peñarol sentenció el partido desde el punto penalti por marcador de 4-2 y así levantó su tercera Supercopa, tras las victorias de 2018 y 2022, y empató el registro de Nacional y Liverpool.

– Ficha técnica:

0. Peñarol: Sebastián Britos; Franco Escobar (m.90, Diego Laxalt), Emanuel Gularte, Nahuel Herrera (m.45, Kevin Rodríguez) y Lucas Ferreira (m.59, Andrés Madruga); Eric Remedi, Jesús Trindade, Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández, Gastón Togni (m.59, Eduardo Darias, Franco González m.108); Matías Arezo (m.75, Gonzalo Batista).

Entrenador: Diego Aguirre.

0. Nacional: Luis Mejía; Emiliano Ancheta (m.92, Juan Pintado), Sebastián Coates, Julián Millán, Juan Pablo Patiño (m.90 Federico Bais); Christian Oliva (m.62, Juan Cruiz de los Santos), Luciano Boggio (m.111 Agustín dos Santos), Lucas Rodríguez; Nicolás López (m. 62, Maximiliano Silvera); Gonzalo Carneiro, Maximiliano Gómez (m.92, Tomás Verón).

Entrenador: Jadson Viera.

Tanda de penaltis: 4-2. Facundo Batista, Leonardo Fernández, Eric Remedi y Andrés Madruga marcaron por Peñarol y Tomás Verón y Sebastián Coates por Nacional.

Árbitro: Esteban Ostojich. Expulsó a Leandro Umpierrez y Gonzalo Carneiro. Amonestó a Emanuel Gularte, Leonardo Fernández, Christian Oliva, Franco Escobar, Jesús Trindade, Sebastián Coates.

Incidencias: Final de la Supercopa uruguaya 2026, disputada en el estadio Centenario, de Montevideo. EFE

hov/gbf

(foto)