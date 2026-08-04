Peñarol y Montevideo Wanderers se enfrentan por el Torneo Intermedio

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Montevideo, 4 ago (EFE).- Peñarol y Montevideo Wanderers se pondrán cara a cara este miércoles en un encuentro que definirá al campeón del Torneo Intermedio de la Liga Uruguaya.

El histórico estadio Centenario de Montevideo será testigo del duelo que enfrentará desde las 20:00 hora local (23:00 GMT) a los dos mejores del certamen.

El Aurinegro selló su boleto a la final tras sumar 16 unidades y de esa forma terminar en lo más alto del Grupo A, al tiempo que el Bohemio lo hizo luego de acumular 15 puntos que lo dejaron en el primer lugar del Grupo B.

Vigente campeón del certamen, Peñarol afrontará su tercera final consecutiva. Luego de no haber podido acceder a dicha instancia en las primeras cinco ediciones, lo hizo en las dos últimas y allí sumó una derrota y una victoria ante Nacional.

Por su parte, Montevideo Wanderers accedió a la final en la temporada 2020 y allí cayó ante el Tricolor, que jugó por el título en seis oportunidades y con cinco títulos es el conjunto más ganador.

Nuevamente a disposición del cuerpo técnico tras haber estado suspendido, el argentino Eric Remedi volverá a la titularidad en Peñarol, que también podría tener desde el inicio a Thiago Espinosa.

El lateral se sumó días atrás a préstamo desde el mexicano América y por el momento no hizo su debut oficial, por lo que la final podría darle sus primeros minutos en un equipo al que retornó luego de haber jugado en divisiones formativas.

De acuerdo con esto, el once de Peñarol sería con Washington Aguerre; Brian Barboza, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera, Lucas Hernández o Espinosa; Remedi, Eduardo Darias; Javier Cabrera, Leonel Jaime; Matías Arezo y Abel Hernández.

Del otro lado, Wanderers no podrá contar con Jonathan Urretaviscaya, quien en el último juego ingresó desde el banquillo y vio la cartulina roja sobre el final.

Seguramente, Matías Corujo apueste por el mismo once que en la última fecha venció a Montevideo City Torque con Agustín Buffa; Nahuel Furtado, Fabricio Formiliano, Nicolás Cabral, Darlin Mancía; Nicolás Queiróz, Santiago Benítez, Junior Alberti; Facundo Lavandeira, Joaquín Zeballos y Luciano Cosentino.

De esta forma ambos equipos disputarán una final que, en caso de ser necesario, podría estirarse hasta los 120 minutos y luego a una tanda de penaltis. EFE

scr/laa