Peñarol y Nacional ganan en el Intermedio y pasan la página de la Libertadores

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Montevideo, 24 may (EFE).- Peñarol y Nacional se impusieron en los encuentros de sus respectivas series para sumar su segundo triunfo en fila en la segunda fecha del Torneo Intermedio del fútbol uruguayo y así pasar la página y dejar atrás el trago amargo de la eliminación de ambos equipos esta semana en la Copa Libertadores.

El equipo aurinegro despachó al Defensor Sporting en su casa con pizarra de 2-0 con goles de Matías Arezo de tiro penal y Diego Laxalt a pocos minutos del pitazo final para sumar otros tres puntos y liderar la Serie A.

En otros resultados de esta serie, el actual campeón del Torneo Apertura, Racing, firmó el empate a cero goles ante el Liverpool para ubicarse detrás del líder.

Cerro Largo goleó en casa 3-0 al Boston River con ataque encabezado por Tiziano Correa, Alexander Hernández y Borys Barone para sumar tres unidades.

En tanto, Cerro dominó por 1-0 a Central Español con diana de Augusto Cambón y darle a su equipo la primera victoria de la competencia.

Por la Serie B, el equipo tricolor superó por la mínima de 1-0 al Albión con tanto del delantero Maximiliano Gómez para tomar el liderato.

Además, Montevideo City Torque le ganó de visitante 1-2 al Progreso con Nahuel da Silva y Salomón Rodríguez como protagonistas mientras que por los locales descontó Nahuel López.

Finalmente, el choque entre Danubio y Juventud fue postergado debido a la actividad internacional de los de Las Piedras quienes viajarán a Perú para medirse el próximo miércoles ante el Cienciano. EFE

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