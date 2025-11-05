Pedro Capó culmina su gira internacional y anuncia un nuevo concierto en Puerto Rico

San Juan, 5 nov (EFE).- El cantautor puertorriqueño Pedro Capó anunció este miércoles que concluye su gira internacional ‘La Carretera Tour 2025’ con la que ha recorrido Europa y América, y que ofrecerá el concierto ‘Pedro Capó – Melodías del Recuerdo’ el 5 de diciembre en el Coca-Cola Music Hall de San Juan.

«Una velada íntima donde el amor y la nostalgia se hacen canción. ‘Melodías del Recuerdo’, un homenaje a mis raíces y a la música del ayer, en un concierto lleno de historia y emoción», explicó en su cuenta de Instagram el artista, sobre el evento que será un homenaje al género musical de los boleros.

La gira homónima de su último álbum ‘La carretera’ arrancó el 8 de febrero, con un concierto en el Coliseo de Puerto Rico, y el 13 de junio inició su recorrido internacional en Sabadell, España y finalizó en Tampa, Estados Unidos.

El artista, considerado una de las voces más destacadas del pop latino contemporáneo, se presentó en países como Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay, República Dominicana y Estados Unidos para cantar una combinación de sus nuevos temas y de sus grandes éxitos, como ‘Calma’, ‘La Fiesta’, ‘Gracias’ o ‘La sábana y los pies’.

Capó lanzó a finales de enero su álbum más reciente, compuesto de 14 temas, que cuenta con colaboraciones de artistas como el uruguayo Jorge Drexler, el mexicano Carin León y la española Chambao y el cual describió a EFE como el «más honesto y cómodo» que ha hecho. EFE

