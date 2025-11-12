Pedro Rollán asegura que apostar al espacio iberoamericano es un «ganar-ganar»

3 minutos

Montevideo, 12 nov (EFE).- El presidente del Senado de España, Pedro Rollán, aseguró este miércoles que apostar al espacio iberoamericano «en un mundo cada vez más globalizado» es un «win-win» (ganar-ganar) y, tras reunirse con su vicepresidenta, Carolina Cosse, destacó a Uruguay como un actor latinoamericano «muy relevante».

Así lo aseguró en diálogo con la Agencia EFE al término de la reunión que mantuvo, en el Palacio Legislativo del país y acompañado de miembros de su delegación, con Cosse e integrantes de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado uruguayo.

El político español, que encabeza un viaje institucional que comenzó el martes con su visita a Montevideo y lo llevará a la capital de Argentina a partir de este jueves, resaltó que «en un mundo cada vez más globalizado y en el que han irrumpido diferentes actores geopolíticos» la visión compartida por los países de Iberoamérica es «una fortaleza» que hay que aprovechar.

«Esa manera de entender la vida que tenemos creo que es una fortaleza en sí misma y que debemos aprovecharlo», sostuvo, quien destacó así la importancia del XII Foro Parlamentario Iberoamericano que se celebrará en Madrid en diciembre y cuya preparación motivó su visita.

«Somos un espacio de casi 700 millones de personas que compartimos una misma lengua, que tenemos parte de nuestras familias repartidas por Centroamérica y Suramérica; esa fortaleza yo creo que todavía no se ha desarrollado lo suficiente», enfatizó.

Asimismo, Rollán dijo haber descubierto tras la invasión de Rusia en Ucrania «las vergüenzas» de España en el sentido de que «carecía de una autonomía estratégica».

«Una autonomía estratégica no necesariamente se tiene que circunscribir a un único país o a un país y su vecino. Hay dimensiones mucho más amplias que pueden ser también mucho más ambiciosas y ese espacio iberoamericano yo creo que es algo en lo que es apostar a un win to win (ganar-ganar)», añadió.

En tanto, identificó como «uno de los retos inmediatos importantes» de Iberoamérica la concreción del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, porque abrirá «un gran mercado» a ambos.

Rollán destacó a Uruguay como un actor «muy relevante» en la región.

El español coincidió así con Cosse, quien dijo a EFE que la delegación le destacó que la voz de Uruguay «es respetada en los ámbitos internacionales».

«Uruguay es un país con una larga tradición de apego al derecho internacional y eso, aunque parece muy obvio decirlo, en estos tiempos se devela como un gran valor, porque vio que uno a veces valora las cosas cuando las pierde», acotó.

Asimismo, recalcó que en el Foro habrá «muchos temas donde abrir cooperación parlamentaria». EFE

apf/scr/lar

(foto) (video)