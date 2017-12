Este contenido fue publicado el 18 de diciembre de 2017 11:00 18 de diciembre de 2017 - 11:00

Llegó a Suiza hace 28 años y cuenta con un dilatado currículo académico en el campo de la inmunología del cáncer. Actualmente es director adjunto del Departamento de Oncología FundamentalEnlace externo de la Universidad de Lausana. Un día en la vida del médico e investigador Pedro Romero.

Su grupo de investigación, Translational Tumor Immunology GroupEnlace externo, se centra en el estudio de los antígenos tumorales, las respuestas de los linfocitos T antitumorales y el desarrollo de la inmunoterapia del cáncer. Combinan la utilización de ratones como modelos, con estudios sobre pacientes con cáncer, sobre todo en el caso del melanoma.

Pedro Romero estudió Medicina en la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) y, en lugar de ejercer como galeno, se dedicó de lleno a la investigación. Antes de llegar a Suiza, trabajó en el campo de la inmunología de la malaria en la Facultad de Medicina de la UNAL y como postdoctoral en la New York University School of Medicine. Además, ha ocupado distintos cargos en el Ludwig Institute for Cancer ResearchEnlace externo.

Es una persona polifacética que, a lo largo de la semana, divide su tiempo entre actividades y países de lo más variados. Dos días los dedica a la supervisión de 16 investigadores para evaluar sus progresos, otro al seguimiento de proyectos colaborativos con tres consorcios europeos y a la gestión diversos proyectos de financiación. Suele viajar con frecuencia a Berna, París o Bruselas para reuniones como consultor en diversos comités científicos (por ejemplo, el European Research Council). Los jueves se entrega a la escritura de artículos científicos y los viernes a sus funciones en dos revistas científicas de acceso abierto: el ‘Journal for Immunotherapy of CancerEnlace externo’, del cual es editor jefe, y el ‘Journal of ImmunologyEnlace externo’, para el que trabaja como editor de sección. Los viernes además lidera eventos propios del departamento, incluidos un seminario bisemanal de entrenamiento para doctorandos y postdoctorales, y una reunión también bisemanal restringida a los líderes de los 13 grupos de investigación y plataformas técnicas.

En su tiempo libre le gusta pasear con su familia y leer tanto textos literarios, como científicos. El último que ha leído es la tesis doctoral de Stephen Hawking, ya disponible en ‘The University of CambridgeEnlace externo’, sobre la que opina: “Me tranquilizó comprobar que el lenguaje que hablan los inmunólogos es tan ininteligible como el de los físicos”.

