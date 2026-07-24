Pedro Sánchez, desde la Internacional Socialista, apoya al nuevo partido opositor turco

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Estambul, 24 jul (EFE).- Pedro Sánchez, como presidente de la Internacional Socialista, expresó este viernes su apoyo a Özgür Özel, exjefe del partido socialdemócrata CHP en Turquía, que este viernes registró un nuevo partido, llamado precisamente Nuevo Partido (Yeni Parti en turco).

«Querido Özgür: Como Internacional Socialista hemos seguido de cerca, con solidaridad en todos los pasos, tus esfuerzos a favor de la democracia, los derechos humanos y el imperio de la ley», escribe el político español en una carta, en inglés, difundida por el organismo mundial en la red X.

Subraya los «enormes desafíos» que significaron el encarcelamiento, el año pasado, del alcalde socialdemócrata de Estambul, Ekrem Imamoglu, y la anulación judicial del congreso del CHP de 2023, en mayo pasado, que conllevó la destitución, como medida cautelar, de Özel y la vuelta al cargo de su predecesor, Kemal Kiliçdaroglu.

Desde entonces, el CHP, miembro de la Internacional Socialista desde 1995, está dividido entre seguidores de ambos dirigentes, pero la gran mayoría apoya a Özel, considerando que Kiliçdaroglu actúa como peón del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y su partido, el islamista AKP.

Özel anunció hoy la creación de una nueva formación, llamada Yeni Parti (Nuevo Partido), al que se han sumado 91 de los 135 diputados que el CHP tenía en el Parlamento turco, por lo que constituye ahora la segunda fuerza del hemiciclo.

«Entendemos lo difícil que era tomar la decisión de continuar tu lucha, tal y como pedían no solo tus representantes elegidos de forma legítima, sino también tus bases, mediante la creación del Nuevo Partido», escribe Sánchez.

«Esta decisión valiente trae sin duda esperanza y moviliza a quienes luchan por nuestros valores compartidos. Como ya hemos decidido como organización, seguiremos trabajando juntos de forma estrecha en esta nueva iniciativa», concluye la carta.

En el mensaje de X, la Internacional Socialista celebra la creación de Yeni Parti «como un compromiso renovado con la democracia, el pluralismo político y el Estado de derecho» y expresa su apoyo a Özel «para defender los principios democráticos, proteger las libertades fundamentales y promover la justicia social para todas las personas».

Varios sondeos pronostican al partido de Özel una intención de voto de alrededor del 30 %, similar a las mejores marcas del CHP en las últimas décadas y al mismo nivel o incluso por encima del AKP de Erdogan. EFE

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