Pedro Sánchez acompañará al papa León XIV en su encuentro con migrantes en Canarias

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, acompañará al papa León XIV durante su encuentro el jueves 11 de junio con migrantes en Canarias, el archipiélago español situado frente a las costas africanas, anunciaron el jueves las autoridades locales.

El jefe del Ejecutivo socialista acudirá también a recibir al pontífice a su llegada a las islas Canarias -última etapa de su viaje a España, tras pasar previamente por Madrid y Barcelona-, en la base aérea de Gando, en Gran Canaria, indicó la delegación del Gobierno en la región.

A continuación, se dirigirán al muelle del puerto de Arguineguín, en el sur de la isla, un lugar de fuerte simbología, convertido en 2020 en el epicentro de las llegadas masivas de migrantes en plena pandemia de covid-19.

En aquel momento, más de 2.500 personas durmieron allí en refugios improvisados, convirtiendo a este puerto -que recibió el apelativo de «muelle de la vergüenza»- en uno de los grandes exponentes de la crisis migratoria en Canarias.

León XIV, destacado defensor de la acogida de los migrantes, rendirá homenaje desde allí a las miles de personas que perdieron la vida intentando llegar a Europa.

Decenas de miles de migrantes que huyen de la guerra o de la pobreza trataron de alcanzar en los últimos años este archipiélago español situado frente a las costa oeste africana.

Tras el récord alcanzado en 2024, con 46.843 llegadas irregulares, las cifras están en retroceso.

En 2025, casi 18.000 migrantes llegaron a Canarias a bordo de embarcaciones precarias, mientras que desde comienzos de 2026 la cifra ha disminuido fuertemente, con cerca de 3.200 llegadas entre enero y mayo, un 71% menos que en el mismo periodo del año pasado.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 1.172 migrantes murieron o desaparecieron en esta ruta marítima en 2025, una cifra solo ligeramente inferior a los 1.215 de 2024.

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