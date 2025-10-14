Pedro Sánchez afirma que los responsables del «genocidio» en Gaza deben responder ante la justicia

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó este martes que el acuerdo de tregua alcanzado entre Israel y Hamás «no puede significar el olvido» y que las personas que han sido «actores principales del genocidio» en Gaza deberían responder ante la justicia.

«La paz no puede significar el olvido, no puede significar la impunidad», indicó el líder socialista en una entrevista este martes en la radio española Cadena Ser.

«Aquellas personas que han sido actores principales del genocidio que se ha perpetrado en Gaza creo que tendrán que responder ante la justicia y, por tanto, no puede haber impunidad», agregó preguntado sobre si el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, debe ser procesado.

España, una de las voces europeas más críticas con la actuación israelí en Gaza, ya anunció en septiembre que la Fiscalía investigará las «graves violaciones» de derechos humanos cometidas en la Franja de Gaza para cooperar con la Corte Penal Internacional (CPI).

El fiscal de la CPI emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant, sospechosos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

España es también uno de los países que se sumaron al procedimiento iniciado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) —una jurisdicción distinta de la CPI— en el que se acusa a Israel de cometer «genocidio» en lGaza.

Igualmente, Sánchez, quien acudió a la cumbre sobre Gaza celebrada el lunes en Egipto, afirmó que se mantiene el embargo aprobado sobre las armas procedentes y con destino a Israel.

«Vamos a mantener este embargo hasta que efectivamente, todo este proceso se consolide y se encamine definitivamente hacia una paz», explicó Sánchez.

El líder socialista abrió igualmente la puerta a que España participe en una posible misión para garantizar la paz en Gaza.

«Si esto al final se produce, España quiere estar y quiere tener una presencia activa no solamente en la reconstrucción, sino también en ese horizonte de paz», indicó.

