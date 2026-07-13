Pedro Sánchez apuesta por presionar a Rusia y por «una vía creíble hacia un alto el fuego»

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París, 13 jul (EFE).- El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, apostó este lunes por «ejercer presión sobre Rusia» y por «una vía creíble hacia un alto el fuego», tras haber participado en París en la Cumbre de la Coalición de Voluntarios en favor de Ucrania.

«El presidente ha hecho hincapié en la necesidad de igualar esa determinación en todos los frentes para abrir una vía creíble hacia un alto el fuego y ejercer presión sobre Rusia», señaló en un comunicado el Palacio de la Moncloa.

Para Sánchez, hay que «garantizar el apoyo militar a Ucrania» e «intensificar la presión a Rusia avanzando con rapidez en la adopción del vigésimo primer paquete de sanciones» europeas.

El jefe de Gobierno español también mencionó «la importancia de la preparación de cara a las negociaciones para ofrecer garantías de seguridad (a Ucrania) cuando se den las condiciones necesarias».

«Cualquier proceso de negociación es una condición necesaria que requiere de una posición común, coordinación y compromiso para garantizar la seguridad de Europa y de Ucrania», finalizó el dirigente.

Durante la Cumbre en París, Sánchez participó en una reunión de lanzamiento de la Coalición Antibalística. En ella, suscribió una declaración conjunta en la que se reivindica el carácter defensivo de la coalición que está también compuesta por Ucrania, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Dinamarca, Suecia, Países Bajos y Noruega.

Junto a otros 36 jefes de Estados y de Gobierno de la Coalición de Voluntarios, Sánchez participará mañana en el desfile del 14 de julio, que conmemora la Fiesta Nacional de Francia.

Han pasado 19 años desde la última vez que un presidente del Gobierno español acudió al desfile del 14 de julio. El último hasta ahora había sido el también socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que estuvo presente en 2007 invitado por el entonces mandatario francés, Nicolas Sarkozy. EFE

atc/cat/pcc

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