Pedro Sánchez asistirá a la final del Mundial entre España y Argentina en Nueva York

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Madrid, 17 jul (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, asistirá a la final del Mundial de fútbol del próximo domingo en Nueva York, donde la selección española disputará el título frente a la de Argentina.

El Ejecutivo ha confirmado este viernes la presencia en el partido del mandatario, quien al término del encuentro se desplazará directamente desde Nueva York a Argel para la visita oficial que tiene prevista.

Aunque inicialmente se había avanzado que el presidente del Gobierno no se desplazaría a Nueva York debido a que el lunes, 20 de julio, tiene una visita oficial a Argelia, pero después informó de que estaba intentando cuadrar agendas para poder acudir al partido.

El Palacio de la Zarzuela ya había adelantado esta semana que en la final estarán presentes tanto los reyes de España, como su primogénita, la princesa Leonor, y su hemana, la infanta Sofía. EFE

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