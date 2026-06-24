Pedro Sánchez niega una «corrupción generalizada» en el Gobierno español

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, negó este miércoles que haya «corrupción generalizada» en su Ejecutivo, obligado, una vez más, a defender su actuación ante la proliferación de casos judiciales en su entorno.

«Determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar, para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que ya les digo, señorías, no existe», dijo Sánchez en el Congreso de los Diputados, en una comparecencia especial, dos días después de la condena a 24 años de cárcel por corrupción contra el que fue su mano derecha y ministro de Transportes José Luis Ábalos.

«Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas», aseguró el líder socialista de 54 años, en el poder desde 2018.

Sánchez también criticó la instrucción judicial contra su esposa, Begoña Gómez.

«La instrucción contra mi mujer, también contra mi hermano, se ha hecho contra el criterio de la Fiscalía», explicó Sánchez, concluyendo que las medidas cautelares como la prohibición de salir del país contra su esposa, investigada por tráfico de influencias, «sobrepasan todos los límites de lo razonable».

Gómez está convocada este miércoles por la tarde para entregar su pasaporte al juez.

Si bien se mostró combativo en sus intervenciones, Sánchez admitió que queda «muchísimo por hacer» en la lucha anticorrupción.

El líder de la oposición, el conservador Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular), respondió a Sánchez exigiéndole que adelante las elecciones, normalmente previstas en 2027.

«Lo único que se espera de usted en estas cortes es que las disuelva. Disuelva, disuelva usted las cortes y vayamos a votar», afirmó Núñez Feijóo.

«La pregunta ya no es si reúne confianza suficiente para gobernar; es evidente que no. La pregunta es por qué tenemos que aguantar que siga actuando como si dispusiese de ello», añadió.

Sin embargo, Sánchez ya había adelantado que no piensa dimitir ni adelantar elecciones.

«Para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es, ¿cómo no vamos a continuar?», sostuvo el presidente del Gobierno, defendiendo su gestión.

– Momento de debilidad –

La comparecencia se produce en un momento de debilidad de Sánchez, que gobierna en minoría parlamentaria, incapaz de aprobar presupuestos ni muchas de sus iniciativas, y cuestionado por sus socios en el Congreso, como ERC y Bildu.

«Usted ha dicho ¿cómo no continuar? Vale, bien. Pero ¿para hacer qué?», le respondió Gabriel Rufián, de la formación catalana ERC, mientras la portavoz del partido vasco Bildu, Mertxe Aizpurua, tildaba de «graves, muy graves» las «supuestas prácticas alrededor» del PSOE.

Sánchez no está investigado, pero los frentes judiciales en su entorno se agravaron esta semana con la condena a Ábalos, que fue su mano derecha en el partido y jugó un papel decisivo en el ascenso del presidente del Gobierno al liderazgo socialista y luego al poder, en 2018.

Además, su hermano David espera sentencia tras ser juzgado por tráfico de influencias, uno de los delitos que tiene a su esposa a un paso de ir a juicio; el sucesor de Ábalos como secretario de organización socialista, Santos Cerdán, está imputado por diversos casos de corrupción y la justicia investiga una trama subterránea para intentar frenar las causas judiciales contra los socialistas.

También el anterior Fiscal General, Álvaro García Ortiz, nombrado por el Gobierno, fue condenado e inhabilitado por una filtración sobre un caso de fraude fiscal que afecta a la pareja de una política conservadora, la presidenta de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Finalmente, su antecesor socialista, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), amigo y aliado, está imputado por influir a cambio de dinero en el rescate de una aerolínea con fondos públicos.

Sánchez ha defendido la honorabilidad de su hermano, su esposa y Zapatero. Pero ha marcado distancias con el resto de los investigados, pese a que un par de ellos -Cerdán y Ábalos- formaban parte del pequeño círculo que planeó su encumbramiento, el llamado «clan del Peugeot», por la gira en coche por el país que le ayudó a ganar las elecciones primarias socialistas en 2017.

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